提升營收增長能力 Intel透露有意透過組建財團形式投資Arm

公布旗下產品發展藍圖之餘，Intel執行長Pat Gelsinger在稍早於舊金山舉辦的投資者會議中表示，預期將使接下來的營收增長能力持續提升，同時也透露有意透過組建財團形式投資Arm。

Pat Gelsinger對於Arm即將恢復上市情況表示樂觀，甚至表示有意透過組建財團方式向Arm投資。

雖然Intel在處理器市場與Arm互為競爭關係，但在Intel提出的IDM 2.0政策發展想法中，預計透過旗下代工資源協助第三方業者生產處理器產品，其中不僅將提供x86架構授權，更包含近期加盟的RISC-V架構，以及幾年前就曾對外提供代工資源的Arm架構。

因此透過財團方式向Arm提供投資，顯然對於目前的Intel有利無害，甚至在未來產品也可能導入Arm架構的異構設計情況下，間接投資Arm會是不錯的決策。

至於目前Intel不會考慮出資收購Arm的原因，預期也是因為日前NVIDIA出資收購Arm失利，考量如果是自己出資收購的話，同樣也會面臨被質疑壟斷市場而導致收購失敗，不如透過財團方式投資Arm，藉此讓本身日後發展有更多資源優勢。

如同目前在代工業務發展，Intel與台積電、三星等業者將會是市場競爭關係，但是Intel目前也會在IDM 2.0發展政策下導入外部代工資源，因此與台積電、三星等也會形成合作關係，因此這些業者持續成長，對Intel而言也能帶來不少利益。

在此次投資者會議上，Intel更透露新款顯示卡產品預計將能帶動超過10億美元規模營收，同時估計在2026年將使顯示卡產品營收達100億美元規模，另外也預期在2025年回歸每瓦效能領先地位。同時，Pat Gelsinger也說明Intel重振業務的列車即將開啟，期望投資人都能趕上這樣的趨勢。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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