快訊

地點滿滿6張！北市宗教群聚案足跡揭曉 醫院、餐廳、捷運都去過

比照美國解除口罩令？陳時中否認全面解禁：將有限度限制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

提升營收增長能力 Intel透露有意透過組建財團形式投資Arm

聯合新聞網 / 楊又肇

公布旗下產品發展藍圖之餘，Intel執行長Pat Gelsinger在稍早於舊金山舉辦的投資者會議中表示，預期將使接下來的營收增長能力持續提升，同時也透露有意透過組建財團形式投資Arm

Pat Gelsinger對於Arm即將恢復上市情況表示樂觀，甚至表示有意透過組建財團方式向Arm投資。

雖然Intel在處理器市場與Arm互為競爭關係，但在Intel提出的IDM 2.0政策發展想法中，預計透過旗下代工資源協助第三方業者生產處理器產品，其中不僅將提供x86架構授權，更包含近期加盟的RISC-V架構，以及幾年前就曾對外提供代工資源的Arm架構。

因此透過財團方式向Arm提供投資，顯然對於目前的Intel有利無害，甚至在未來產品也可能導入Arm架構的異構設計情況下，間接投資Arm會是不錯的決策。

至於目前Intel不會考慮出資收購Arm的原因，預期也是因為日前NVIDIA出資收購Arm失利，考量如果是自己出資收購的話，同樣也會面臨被質疑壟斷市場而導致收購失敗，不如透過財團方式投資Arm，藉此讓本身日後發展有更多資源優勢。

如同目前在代工業務發展，Intel與台積電、三星等業者將會是市場競爭關係，但是Intel目前也會在IDM 2.0發展政策下導入外部代工資源，因此與台積電、三星等也會形成合作關係，因此這些業者持續成長，對Intel而言也能帶來不少利益。

在此次投資者會議上，Intel更透露新款顯示卡產品預計將能帶動超過10億美元規模營收，同時估計在2026年將使顯示卡產品營收達100億美元規模，另外也預期在2025年回歸每瓦效能領先地位。同時，Pat Gelsinger也說明Intel重振業務的列車即將開啟，期望投資人都能趕上這樣的趨勢。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電 Intel Arm

延伸閱讀

英特爾揭Xeon產品藍圖 關鍵產品升級替公司注入動力

Intel預告Arc顯示卡將推出筆電版本 第三季推出伺服器版本

Intel透露將對外授權x86架構 可能提供「x86 + Arm」等異構設計產品

NVIDIA終止收購後 Arm恢復上市後的市值可能介於250至350億美元之間

相關新聞

粉絲福利！官方釋出160個《寶可夢珍珠／鑽石》免費音效 下載入口在這裡

手刀下載 我想寶可夢應該是很多人的童年回憶，不管男女老少，甚至現代的小朋友們都一定認識，且有許多配樂一放出來，你可能就會知道是用在哪個場景。現在寶可夢官方宣布，這些音效通通免費釋出啦！ 每

Intel預告Arc品牌顯示卡將在第一季推出對應筆電版本 第三季將推出伺服器版本

針對先前已經宣布以Arc品牌推行，並且預計在今年第一季推出代號Alchemist的顯示卡產品，Intel在稍早舉辦的投資者會議中宣布，將在第一季推出對應筆電使用版本，預計會在第二季接續推出桌機適用版本，而在今年第三季則會推出預計用在伺服器的顯示卡產品。

Intel揭曉代號「Raptor Lake」等未來處理器產品規劃 包含由台積電代工項目

除了宣布Arc品牌顯示卡將在第一季推出對應筆電版本，並且規劃在第三季推出伺服器版本等消息，Intel也公布接下來在消費市場與伺服器市場即將推出處理器陣容。

提升營收增長能力 Intel透露有意透過組建財團形式投資Arm

公布旗下產品發展藍圖之餘，Intel執行長Pat Gelsinger在稍早於舊金山舉辦的投資者會議中表示，預期將使接下來的營收增長能力持續提升，同時也透露有意透過組建財團形式投資Arm。

歐盟將斥資60億歐元 打造歐洲境內專屬低軌道衛星網路服務

繼近期宣布建立數十億歐元公共投資基金，藉此推動歐洲科技新創產業成長，歐盟稍早更宣布將斥資60億歐元打造可提供安全連網的低軌道衛星網路。

Jaguar Land Rover與NVIDIA建立多年合作 預計2025年推出奢華體驗智慧車款

Jaguar Land Rover宣布與NVIDIA簽署建立多年策略合作關係，預計藉由NVIDIA旗下技術打造可提供現代化奢華體驗智慧車款，預計會在2025年推出首波技術合作車輛產品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。