Intel揭曉代號「Raptor Lake」等未來處理器產品規劃 包含由台積電代工項目

除了宣布Arc品牌顯示卡將在第一季推出對應筆電版本，並且規劃在第三季推出伺服器版本等消息，Intel也公布接下來在消費市場與伺服器市場即將推出處理器陣容。

其中，代號「Raptor Lake」的第13代Core系列處理器預計會在今年下半年出貨，相較代號「Alder Lake」的第12代Core系列處理器將推動雙位數效能提升，同樣具備充足的超頻空間，並且將以混合架構對應最高24組核心與32道執行緒設計，一樣透過Intel 7製程打造，將相容既有第12代Core系列處理器插槽。

而接下來代號各為「Meteor Lake」與「Arrow Lake」的下一款Core系列處理器，則將分別採用Intel 4及Intel 20A製程技術打造，其中「Arrow Lake」更預期會以台積電代工資源生產，同時兩者都會整合人工智慧與GPU設計，藉此讓XPU運算效能可大幅提升，而「Meteor Lake」將會在2023年出貨，「Arrow Lake」則目標在2024年推出。

至於代號「Lunar Lake」的Core系列處理器，則將同時使用Intel內部，以及外部製程資源進行生產，若沒意外的話，應該也會與台積電合作。

另外，Intel也再次透露客製運算部門 (Custom Compute Group)將針對區塊鏈、邊緣超級運算、汽車高級資訊娛樂，沉浸式顯示器及更多的新興工作負載量身打造產品，而針對區塊鏈打造產品將會在近期舉辦的2022年國際固態電路會議上揭曉。

在伺服器市場應用處理器部分，除了今年即將推出以Intel 7製程技術打造，預計帶動30倍效能提升幅度的「Sapphire Rapids」，Intel也透露將在2023年推出可相容「Sapphire Rapids」腳位設計，同樣以Intel 7製程打造的「Emerald Rapids」，將在效能提升之餘，擴展記憶體與安全優勢。

同時，目前應用在「Alder Lake」的效能核心 (P-core)與效率核心 (E-core)設計，接下來也會應用在未來的Xeon伺服器處理器，例如預計2024年推出、採Intel 3製程設計的「Sierra Forest」，將會以效率核心為基礎設計，而從原本Intel 4製程升級為Intel 3製程設計的「Granite Rapids」，則會以效能核心為設計基礎，同樣會在2024年推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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