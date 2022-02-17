粉絲福利！官方釋出160個《寶可夢珍珠／鑽石》免費音效 下載入口在這裡
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我想寶可夢應該是很多人的童年回憶，不管男女老少，甚至現代的小朋友們都一定認識，且有許多配樂一放出來，你可能就會知道是用在哪個場景。現在寶可夢官方宣布，這些音效通通免費釋出啦！
每次在看網路影片時，只要有寶可夢配樂入梗，都會讓人會心一笑，不過這麼知名的IP，音效可不能亂用，是有版權問題的。但現在不用擔心啦！因為寶可夢公司釋出了將近160個《寶可夢珍珠／鑽石》遊戲內的音效，打開資料夾一聽，OMG！童年回憶湧現耶，各種音效包含戰鬥、收服、勝利、收服失敗通通都有。
不過《寶可夢珍珠／鑽石》遊戲音效是有限制的，官方表示僅供「非營利」的創作使用，像是公益表演（沒收錢的）、婚禮（婚禮為啥要用寶可夢音效XD）、學校運動會等等，且若有使用要標示出處。另外官方也有強調不可以用於電視、廣播節目、遊戲、應用程序等等，以及任何觀眾需要付費才能觀看的網路作品中。
寶可夢一次釋出這麼多音效，實在是太佛了，莫娜馬上手刀下載！不過大家還是得謹慎使用唷，最好還是詳看說明，才不會不小心踩到相關法律規範。
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《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》
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