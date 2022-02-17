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跟上蘋果 Google宣布限制安卓裝置廣告追蹤：影響數十億部裝置

中央社 / 華盛頓16日綜合外電報導
Google宣布要對Android作業系統限制廣告追蹤，將影響數十億部裝置。 路透
Google宣布要對Android作業系統限制廣告追蹤，將影響數十億部裝置。 路透

谷歌（Google）今天宣布，計畫對其安裝在數十億部裝置的Android作業系統限制廣告追蹤。競爭對手蘋果（Apple）早已處理iPhone手機的這個敏感隱私問題。

法新社報導，在用戶投訴與監管當局揚言實施更嚴格規定下，科技巨頭承受到愈來愈大的壓力，必須更能兼顧隱私和廣告目標鎖定。不過這些公司本身也試圖保有這些寶貴數據的使用權，以賺取數十億廣告收益。

蘋果智慧手機在美國市占率為50%，全球約85%智慧手機使用谷歌的Android軟體。因此，對Android系統的任何變動都可能衝擊數十億用戶的資料。

目前，谷歌為Android驅動的裝置指派一個身份，使廣告商能取得民眾線上習慣的個人資料，從而向他們發送他們可能感興趣的廣告。

谷歌發表聲明說：「我們的目標…是要開發有效及擴大隱私保護的廣告解決方案，讓用戶知道他們的資訊受到保護，而開發者和企業也擁有在手機上取得成功的工具。」

蘋果去年宣布，10億部流通中iPhone手機的用戶可以決定，是否容許自己的線上活動在廣告鎖定的目的下受到追蹤。

蘋果曾表示，這項改變顯示其專注於維護隱私。但批評人士則指出，蘋果自身並未因此不去追蹤用戶。

谷歌提出了實施改變的時程：「我們計劃支持現有的廣告平台功能至少兩年，並打算在未來作出任何改變前發出重大通知。」

谷歌將這項計畫與蘋果的作法做出比較，稱「我們了解，其他平台對廣告隱私有不同的作法，那就是直接限制開發者和廣告商使用的現有技術」。

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