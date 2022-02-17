Jaguar Land Rover與NVIDIA建立多年合作 預計2025年推出奢華體驗智慧車款
Jaguar Land Rover宣布與NVIDIA簽署建立多年策略合作關係，預計藉由NVIDIA旗下技術打造可提供現代化奢華體驗智慧車款，預計會在2025年推出首波技術合作車輛產品。
在雙方合作中，Jaguar Land Rover將採用NVIDIA DRIVE智慧車載平台打造可對應主動安全防護，以及具備自動駕駛及自動停車功能的車款，並且透過NVIDIA人工智慧技術建構下一代安全及數位化應用服務體驗。
其中將以DRIVE Orin為基礎的DRIVE Hyperion平台打造Jaguar Land Rover新款車輛產品，同時將整合Jaguar Land Rover自有車輛軟體，並且配合NVIDIA軟體技術使車輛更加聰明，同時也能對應更穩定的自動駕駛應用功能，或是對應更好的行車娛樂與互動體驗。
此外，Jaguar Land Rover與NVIDIA也將攜手合作累積更多車輛行駛數據應用，透過NVIDIA DGX超級電腦與基於Omniverse平台的NVIDIA Sim模擬訓練工具，藉此持續強化車輛自動化運作與駕駛過程中的主動防護能力，並且透過OTA更新方式讓車輛維持最新軟體功能。
在此次合作中，Jaguar Land Rover預計最快會在2025年向消費市場推出首波採用NVIDIA技術車款，並且鎖定提供現代化奢華體驗。不過，實際車款與上市時間則會因為各地市場策略與當地法規而定。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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