Google攜手Antmicro 將使不同FPGA架構能透過標準描述轉換運算格式

Google宣布與雲端人工智慧科技公司Antmicro合作，並且啟用FPGA交換格式開源計畫，將透過相同轉換方式建立「橋樑」，讓開發者能在不同FPGA架構環境更容易打造應用設計。

此項計畫將透過標準化格式描述方式，讓不同定義的FPGA架構可以順利轉換，藉此降低不同業者所提出FPGA架構設計，往往僅能利用業者所提供開發工具打造應用內容，導致開發者必須花費更多心思。

而透過統一標準化格式描述，將能使Intel、賽靈思、QuickLogic與Lattice等使用FPGA架構打造處理器所對應環境，能以更高通用性、簡潔形式設計應用內容。

目前Google將與Antmicro合作採用nextpnr作為首款作為交換格式的佈局佈線工具，並且在VtR (Verilog-to-Routing)項目中的VPR (Versatile Place and Route)也會加入支援交換格式，讓開發者打造內容可以更容易在不同FPGA架構處理器運作環境使用。

此外，由於Google等業者均加入推動開源硬體及晶片設計的CHIPS聯盟，此次推動的FPGA交換格式開源計畫預期也會透過CHIPS聯盟合作模式擴大發展，進而推動更大硬體運算發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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