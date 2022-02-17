Cisco以Wi-Fi 6E、5G專網技術強化後疫情時代的混合辦公體驗

針對後疫情時代的工作模式，Cisco強調將以旗下技術強化混合辦公體驗，同時也針對企業需求打造更安全的5G專網託管服務，並且以旗下自製處理器Silicon One打造高功率Catalyst 9000X系列交換器，藉此確保企業網路存取安全、穩定性與高速效能表現。

依照Cisco在《科技的未來》研究報告公布數據，顯示90%比例台灣地區受訪者表示透過網路完成主要工作事項，同時也有多達93%台灣地區受訪者認為能無障礙地透過網路取用所需應用服務相當重要，另外更凸顯高效網路將能提高員工工作效率，而網路傳輸效能更高更可激發員工產能。

而在越來越多企業因為疫情影響，加速進行數位化轉型，開始大幅擁抱上雲，並且接受混合式工作型態，讓員工能以遠距方式彈性上線完成工作事項，背後重要支撐便是穩定且具安全可靠的網路連接技術。

65%台灣受訪者表示，一旦能夠使用選擇傳輸頻寬更高的Wi-Fi 6E無線網路，將會願意在居家或辦公環境升級使用，同時在規劃5G專網 (Private 5G)的台灣受訪者中，更有66%表示是為了更快的連網速度、55%則是為了更高的可靠性，同時也有47%比例表示是為了獲得更高畫質的影像串流表現。

▲Wi-Fi 6E無線網路為業界帶來更多高網路傳輸頻寬應用場景

▲5G專網成為越來越多企業選擇建構網路基礎

目前Cisco已經針對混合辦公使用的無線網路存取設備如Catalyst 9136、Meraki MR57採用Wi-Fi 6E技術規格，藉此對應千兆 (Gigabit)等級網路傳輸速度，藉此對應更嚴苛的混合工作型態連網使用需求。在5G專網應用部分，則與全球服務供應商及技術合作夥伴合作，透過5G專網架構滿足企業等機構數位化轉型需求，同時也能符合企業內部網路存取安全規範。

至於透過採用Cisco旗下Silicon One Q200處理器的全新Catalyst 9500X及9600X系列交換器，更能支撐穩定、反應快速的網路連接效益，讓企業網路能以更高速且安全的基礎架構運作。

▲Cisco針對後疫情時代的混合辦公模式所提出網路解決方案

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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