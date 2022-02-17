Intel透露將對外授權x86架構 可能提供「x86 + Arm」等異構設計產品
The Register網站報導指稱，Intel將擴大對外開放x86架構授權，藉此比擬Arm授權模式增加x86架構處理器應用市場規模，同時也能以此推動其晶片代工業務成長。
Intel在去年3月啟用IDM 2.0發展策略，除了擴大自身晶片產能之外，更宣布對外提供晶片代工服務，並且在日前成立晶片代工業務部門、加盟RISC-V國際組織，藉此提供包含x86、Arm及RISC-V三大市場主要處理器設計架構代工服務，甚至稍早更宣布以54億美元價格收購以色列晶片代工業者Tower Semiconductor，進一步擴大旗下晶片代工服務規模。
依照The Register網站報導指出，Intel代工業務部門客戶解決方案工程副總裁Bob Brennan表示，在目前擁有多樣處理器指令集架構 (ISA)資源情況下，將對外授權使用x86架構軟硬體核心設計，讓更多客戶能以x86架構打造更多元處理器產品。
不過，Intel目前並未正式公布此項服務，同時也尚未透露具體作法，以及實際開放授權使用範圍等細節。
預期讓更多第三方業者能以x86架構打造自主設計處理器
以Bob Brennan說法推測，Intel應該會比照Arm對外授權處理器軟硬體設計方式，讓第三方業者能藉由x86架構打造自有處理器產品，藉此活化x86架構硬體應用發展。甚至Bob Brennan更透露可能進一步授權使用Xeon系列伺服器處理器設計，代表Intel此項授權方式將進一步擴大應用至伺服器、數據中心設計規模。
而基於確保自身處理器發展優勢，Intel在x86架構授權範圍可能不會包含最新處理器設計，以利本身處理器產品銷售不受影響。
避免AMD、Arm擴張市場佈局、擴大x86架構處理器設計可能性
即便不像Arm因為本身業務不涉及晶片實際生產與銷售，因此架構授權自然能提供最新設計項目，在目前諸多伺服器產品設計仍以x86架構應用為主，甚至主流PC產品依然是x86架構的天下，Intel若能對外授權使用x86架構，顯然可以吸引更多有意進駐PC市場，或是打造客製化伺服器的業者青睞。
另一方面，即便AMD、威盛 (VIA)目前與Intel以交叉授權方式取得x86架構設計使用權，但目前僅限用於本身設計產品，無法像Intel授權第三方業者使用，而Intel更可藉由授權對外擴展合作關係，藉此鞏固更大規模的x86架構市場生態，藉此與近年來持續蓬勃發展的Arm架構生態抗衡。
尤其面對過去合作許久的蘋果，從前年開始宣布全面轉向Arm架構應用發展，或許未來也會透過對外授權x86架構方式，吸引蘋果再次使用x86架構打造自主設計處理器。
此外，Bob Brennan更透露在目前持有x86、Arm及RISC-V處理器架構設計技術，藉由微晶片底盤 (chiplet chassis)設計方案，可將x86、Arm及RISC-V架構設計組合，並且透過封裝構成完整的異構處理器，預期將可打造「x86 + Arm」，或是「x86 + RISC-V」異構設計產品，藉此對應不同運算使用需求，同時也能擴展x86架構處理器設計可能性。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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