危機？NFT交易熱卻被冒名複製陷詐欺 知名交易平台CEO氣到終止交易
NFT（非同質化代幣）交易平台「Cent」已關閉將近所有銷售。該平台曾在去年（2021年）3月，以290萬美元天價售出Twitter CEO Jack Dorsey第一條推文的NFT而聲名大噪。CEO Cameron Hejazi坦承發生適法性問題。
NFT（非同質化代幣）交易平台「Cent」已關閉將近所有銷售。該平台曾在去年（2021年）3月，以290萬美元天價售出Twitter CEO Jack Dorsey第一條推文的 NFT 而聲名大噪。根據路透社報導，「Cent」CEO Cameron Hejazi 坦言發生適法性問題。
Cameron Hejazi事後在社區（community）發布更新說明，他已經留意到部分「不軌人士」利用「Cent」偽造NFT，這意指這些人士販售不屬於自己的NFT複本，或是製作他們並不擁有所有權的NFT。換言之，NFT原本被設計來解決合理分配人們數位資產所有權，卻反過頭變成平台遭遇的不法問題。
因此，Hejazi以業界尚缺乏「抵制不法行為的標準」為由，停止平台上幾乎所有交易，直到能找出一個「能跨越我們所面臨挑戰的策略」為止。除了兩者例外：「貴重物品」、及原作者「署名」的推文——如同Dorsey的那則由加密貨幣換算美金後的天價推文。
Hejazi在路透社的訪談中提到，「這在Web3是一個根本性的問題」。Web3是一個包容各種依存於區塊鏈技術的網際網路新概念，如 NFTs 也是區塊鏈科技之一。
在NFT趨勢中苦於不法的還有它：最大平台OpenSea一度宣布調整原本無限制的鑄造服務，理由是超過80%的作品都是「剽竊、造假、以及浮濫」。
外媒評論，原本在 NFT 當中的「剽竊」就不具物理性意義，這個勢頭看似泡沫市場對不實的反擊。無論如何，NFT領域發生了大量詐欺行為，已該早一步亮起警示燈。將詐欺排除於NFT及Ｗeb3的大事之趨，現在正是時候。
《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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