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Windows 10舊版本5月終止支援 擬引導用戶更新
微軟（Microsoft）近期宣布，2019年和2020年發布的舊版Windows 10作業系統將於今年5月10日終止支援，無法再收到安全性更新，微軟將引導用戶升級到最新版本的Windows10。
微軟指出，如果繼續使用已達終止服務階段的Windows 10版本，雖然電腦仍可運作，但可能較容易受到安全性風險及病毒威脅，因為無法收到新的安全性更新或其他的品質更新（包含小修正程式和安全性更新）。
根據微軟官網說明，今年5月10日將終止支援2020年10月釋出的20H2版本Windows 10，涵蓋家用版、專業版、教育專業版、工作站專業版，且2019年11月發布的1909版本Windows 10也將在今年5月10日終止支援。
微軟表示，用戶如果在5月10日後聯繫MicrosoftSupport團隊，會被引導更新裝置上的Windows 10至最新版本，以便持續獲得支援。
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