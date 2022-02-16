快訊

獨／巴戈驟逝 哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

資深藝人巴戈驚傳癌逝 享壽67歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

下巴會說話？戴上Speechin項鍊 「說唇語」也能辨識內容

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：newatlas、Cornell University 康乃爾大學
圖片及資料來源：newatlas、Cornell University 康乃爾大學

當你在開會或圖書館等不方便拿手機和說話的時候，想要呼喚「Hey Siri」確認 Email / 瀏覽行事曆相當不方便，也因此 Cornell University 康乃爾大學副教授 Cheng Zhang 和博士生 Ruidong Zhang 開發一款「Speechin」項鍊，據稱能辨識無聲語言

這條 Speechin 項鍊具有微電腦處理器、電池和藍牙模組之外，還有一個朝上的紅外線攝影鏡頭，可以拍攝戴著項鍊的使用者下巴。為了確認影像平衡，項鍊上有一對翅膀能保持穩定方向，還有一枚硬幣當作法碼穩定重量。

Speechin 項鍊利用機器學習演算法，能依照使用者的下巴動作確認使用者無聲地說出哪些指令，並將這些指令轉達給配對的智慧手機。

圖片及資料來源：newatlas、Cornell University 康乃爾大學
圖片及資料來源：newatlas、Cornell University 康乃爾大學

外媒報導，Speechin 項鍊系統的演算法是經由 20 名志願測試者說話時的下巴動作進行訓練，其中 10 人說英文、其他人說中文，進而完成 54 個常用英文指令與 44 個中文命令。

據稱 Speechin 項鍊得準確辨識率在英文之中可達到 90.5%，而中文則是 91.6%。然而當志願測試者戴著這條項鍊走路時，受到了走路方式導致頭部移動的影響，準確率會大幅下降。

圖片及資料來源：newatlas、Cornell University 康乃爾大學
圖片及資料來源：newatlas、Cornell University 康乃爾大學

雖然還不夠成熟，但研究人員希望能更進一步發展這項技術，希望藉此能讓人們在必須保持安靜或過於吵雜的環境之下都能使用智慧手機，甚至還希望 Speechin 項鍊未來能提供缺乏語言能力或無法發生的人們使用。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

語言 圖書館

延伸閱讀

米倉涼子、中谷美紀 輕熟女天然美顏襯MIKIMOTO珍珠

香奈兒全新頂級珠寶1932系列 重置日月星的璀璨軌跡

天使貓眉毛炸成「蠟筆小新」媽笑翻 肉肉下巴變圍巾網朝聖：根本兩津勘吉

有片｜逆齡臉部瑜伽！六招改善下巴鬆弛問題

相關新聞

危機？NFT交易熱卻被冒名複製陷詐欺 知名交易平台CEO氣到終止交易

NFT（非同質化代幣）交易平台「Cent」已關閉將近所有銷售。該平台曾在去年（2021年）3月，以290萬美元天價售出Twitter CEO Jack Dorsey第一條推文的NFT而聲名大噪。CEO

下巴會說話？戴上Speechin項鍊 「說唇語」也能辨識內容

當你在開會或圖書館等不方便拿手機和說話的時候，想要呼喚「Hey Siri」確認 Email / 瀏覽行事曆相當不方便，也因此 Cornell University 康乃爾大學副教授 Cheng Zhang 和博士生 Ruidong Zhang 開發一款「Speechin」項鍊，據稱能辨識無聲語言。

Windows 10舊版本5月終止支援 擬引導用戶更新

微軟（Microsoft）近期宣布，2019年和2020年發布的舊版Windows 10作業系統將於今年5月10日終止支...

元宇宙夯 AR/VR裝置出貨量將達1,400萬台、年增四成

根據TrendForce研究顯示，2022年AR/VR裝置出貨量將上修至1,419萬台，年成長率43.9%，成長動能來自...

NVIDIA針對粉絲打造一款「RTX On」鋁製鍵帽 想買也買不到…

NVIDIA稍早宣布推出一款具有「RTX On」浮雕字樣的鋁材質鍵帽，將透過官方社群帳號活動贈送給玩家。

Intel證實以54億美元收購以色列晶片代工業者Tower Semiconductor 擴展IDM 2.0發展政策

Intel證實以54億美元價格收購以色列晶片代工廠Tower Semiconductor，預計擴大旗下晶片代工服務。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。