下巴會說話？戴上Speechin項鍊 「說唇語」也能辨識內容

當你在開會或圖書館等不方便拿手機和說話的時候，想要呼喚「Hey Siri」確認 Email / 瀏覽行事曆相當不方便，也因此 Cornell University 康乃爾大學副教授 Cheng Zhang 和博士生 Ruidong Zhang 開發一款「Speechin」項鍊，據稱能辨識無聲語言。

這條 Speechin 項鍊具有微電腦處理器、電池和藍牙模組之外，還有一個朝上的紅外線攝影鏡頭，可以拍攝戴著項鍊的使用者下巴。為了確認影像平衡，項鍊上有一對翅膀能保持穩定方向，還有一枚硬幣當作法碼穩定重量。

Speechin 項鍊利用機器學習演算法，能依照使用者的下巴動作確認使用者無聲地說出哪些指令，並將這些指令轉達給配對的智慧手機。

圖片及資料來源：newatlas、Cornell University 康乃爾大學

外媒報導，Speechin 項鍊系統的演算法是經由 20 名志願測試者說話時的下巴動作進行訓練，其中 10 人說英文、其他人說中文，進而完成 54 個常用英文指令與 44 個中文命令。

據稱 Speechin 項鍊得準確辨識率在英文之中可達到 90.5%，而中文則是 91.6%。然而當志願測試者戴著這條項鍊走路時，受到了走路方式導致頭部移動的影響，準確率會大幅下降。

圖片及資料來源：newatlas、Cornell University 康乃爾大學

雖然還不夠成熟，但研究人員希望能更進一步發展這項技術，希望藉此能讓人們在必須保持安靜或過於吵雜的環境之下都能使用智慧手機，甚至還希望 Speechin 項鍊未來能提供缺乏語言能力或無法發生的人們使用。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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