NVIDIA針對粉絲打造一款「RTX On」鋁製鍵帽 想買也買不到…
NVIDIA稍早宣布推出一款具有「RTX On」浮雕字樣的鋁材質鍵帽，將透過官方社群帳號活動贈送給玩家。
此為NVIDIA針對GeForce系列顯示卡玩家所作宣傳活動，並且以「RTX On」字樣呼應近年推出的GeForce RTX系列顯示卡所對應即時光影追跡顯示效果，而製作為鍵帽形式配件，顯然也是針對目前多數PC玩家多半選擇使用機械式鍵盤作為操作，讓玩家可以將此鍵帽配件與鍵盤特定鍵帽交換使用
，作為信仰儲值使用。
而此款鍵帽配件並未對外販售，而是透過NVIDIA官方社群帳號活動抽選贈送，玩家只要針對貼文按讚，並且回覆貼文即可參加。目前此活動顯然僅針對美國地區玩家提供，但之後應該也會有部分中選玩家將此鍵帽配件放上網路拍賣。
至於盒裝將會以等同GeForce RTX系列顯示卡的外盒形式設計，作為收藏也是不錯的選擇。
Bring the reflections of GeForce RTX to your real-world keyboard with our new community reward keycap!— NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) February 14, 2022
Want one?
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↩️ Reply with a game you would love to see remastered with RTX Graphics pic.twitter.com/CZrWN1rdxa
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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