NVIDIA針對粉絲打造一款「RTX On」鋁製鍵帽 想買也買不到…

NVIDIA稍早宣布推出一款具有「RTX On」浮雕字樣的鋁材質鍵帽,將透過官方社群帳號活動贈送給玩家。

此為NVIDIA針對GeForce系列顯示卡玩家所作宣傳活動,並且以「RTX On」字樣呼應近年推出的GeForce RTX系列顯示卡所對應即時光影追跡顯示效果,而製作為鍵帽形式配件,顯然也是針對目前多數PC玩家多半選擇使用機械式鍵盤作為操作,讓玩家可以將此鍵帽配件與鍵盤特定鍵帽交換使用 ,作為信仰儲值使用 。

而此款鍵帽配件並未對外販售,而是透過NVIDIA官方社群帳號活動抽選贈送,玩家只要針對貼文按讚,並且回覆貼文即可參加。目前此活動顯然僅針對美國地區玩家提供,但之後應該也會有部分中選玩家將此鍵帽配件放上網路拍賣。

至於盒裝將會以等同GeForce RTX系列顯示卡的外盒形式設計,作為收藏也是不錯的選擇。

Bring the reflections of GeForce RTX to your real-world keyboard with our new community reward keycap!



