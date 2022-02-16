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NVIDIA針對粉絲打造一款「RTX On」鋁製鍵帽 想買也買不到…

聯合新聞網 / 楊又肇

NVIDIA稍早宣布推出一款具有「RTX On」浮雕字樣的鋁材質鍵帽，將透過官方社群帳號活動贈送給玩家。

此為NVIDIA針對GeForce系列顯示卡玩家所作宣傳活動，並且以「RTX On」字樣呼應近年推出的GeForce RTX系列顯示卡所對應即時光影追跡顯示效果，而製作為鍵帽形式配件，顯然也是針對目前多數PC玩家多半選擇使用機械式鍵盤作為操作，讓玩家可以將此鍵帽配件與鍵盤特定鍵帽交換使用，作為信仰儲值使用

而此款鍵帽配件並未對外販售，而是透過NVIDIA官方社群帳號活動抽選贈送，玩家只要針對貼文按讚，並且回覆貼文即可參加。目前此活動顯然僅針對美國地區玩家提供，但之後應該也會有部分中選玩家將此鍵帽配件放上網路拍賣。

至於盒裝將會以等同GeForce RTX系列顯示卡的外盒形式設計，作為收藏也是不錯的選擇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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