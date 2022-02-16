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Intel證實以54億美元收購以色列晶片代工業者Tower Semiconductor 擴展IDM 2.0發展政策

聯合新聞網 / 楊又肇

Intel證實以54億美元價格收購以色列晶片代工廠Tower Semiconductor，預計擴大旗下晶片代工服務。

實際上，Tower Semiconductor過去也藉由併購多加晶片相關廠商，藉此擴大晶片生產技術，例如曾在2008收購美國Jazz Semiconductor，並且在2011年收購美光 (Micron)位於日本的晶片廠，而在2014年則與Panasonic合資成立晶片產線，更在2016年收購Maxim在德州的晶片廠，並且能以多種製程技術生產6吋、8吋及12吋晶圓，藉此提供個類型的晶片產品。

相較其他晶片代工廠，Tower Semiconductor所具備製程技術並不算先進，但是對於Intel而言則可擴大必要晶片產能，藉此對外提供足夠的晶片代工服務，並且協助生產各類運算所需晶片。

Intel近期已經成立晶片代工業務部門，在去年提出的IDM 2.0發展策略中，除了將鞏固本身晶片產能與先進製程技術發展，更計畫透過閒置產能爭取代工訂單，藉此增加更多外部代工合作機會，不僅能讓自身業務增進更多營收機會，同時也能持續精進本身晶片生產能力，進而讓創造更多發展機會。

而此筆交易預計要花費一年時間完成，在此之前雙方將會維持獨立運作，而Tower Semiconductor依然會由現任執行長Russell Ellwanger帶領團隊，之後若確定順利收購的話，Intel將會公布後續組織異動細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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