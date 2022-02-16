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Qualcomm分享Wi-Fi 7發展應用 擴展無線網路連接效能極限

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Wi-Fi 7本身是以IEEE 802.11be Extremely High Throughput (EHT)標準打造
▲Wi-Fi 7本身是以IEEE 802.11be Extremely High Throughput (EHT)標準打造

在聯發科先前強調以Wi-Fi 7佈局全新無線網路連接應用模式之後，Qualcomm稍早也由具備參與Wi-Fi聯盟超過20年，並且貢獻多項Wi-Fi技術標準的資深工程總監Andrew Davidson分享對於Wi-Fi 7看法。

Andrew Davidson表示，在Wi-Fi 6技術逐漸普及之下，更以支援6GHz連接頻段的Wi-Fi 6E補強連接頻寬，而Wi-Fi 7技術則會在多頻段與高頻寬特性下，額外強化多重連接、更高頻寬，以及在有外部干擾情況下，依然可以維持足夠頻寬連接等特性，同時也能對應4096-QAM (正交振幅調變)編碼，藉此讓Wi-Fi連接表現能更穩定，並且確保連線不會中斷。

▲目前已經有多款Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E規格裝置獲得認證，並且在市面上銷售
▲目前已經有多款Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E規格裝置獲得認證，並且在市面上銷售

依照說明，Wi-Fi 7將對應320MHz傳輸頻寬，相比Wi-Fi 6E對應的160MHz的傳輸頻寬更高。不過，實際頻寬依然要看使用地區的頻譜是否開放，以及使用連接技術而定，例如要達成320MHz傳輸頻寬，除了必須在連續頻譜連接情況下實現，透過載波聚合方式融合兩組160MHz頻寬的頻道也能達成相同連接頻寬，例如在無法使用6GHz頻譜的中國地區，依然可以透過多重連接方式實現高達240MHz頻寬的有效頻道。

而在Wi-Fi 7技術設計中，更可透過前導碼刪除 (Preamble puncturing)方式，讓原本被佔用的20MHz或40MHz頻寬影響頻譜依然可被順利連接，藉此維持連續頻道連接形式，雖然會讓實際上的總連接頻寬降低，但依然可讓使用者以更高頻寬連接，並且傳遞更大容量檔案。

▲透過多重連接方式，可以讓無線網路訊號以橋接方式形成更大頻寬
▲透過多重連接方式，可以讓無線網路訊號以橋接方式形成更大頻寬

▲或是透過聚合方式形成更大頻寬
▲或是透過聚合方式形成更大頻寬

▲透過前導碼刪除方式，讓原本僅部分頻寬被佔用的頻譜其餘部分仍可作為連接資源，讓傳輸網路順利運作
▲透過前導碼刪除方式，讓原本僅部分頻寬被佔用的頻譜其餘部分仍可作為連接資源，讓傳輸網路順利運作

在Wi-Fi 7的連接模式下，將能實現更低延遲、高傳輸頻寬的網路連接模式，並且配合現行4G、5G網路，或是日後即將推出的6G網路，形成更高傳輸頻寬，以及更低延遲的無線連接效果，使得未來雲端串流遊戲、線上即時互動，乃至於包含虛擬視覺在內的元宇宙應用都能更加普及化。

Qualcomm更強調在Wi-Fi技術發展已經貢獻諸多設計，例如將MIMO與MU-MIMO連接方式導入Wi-Fi 802.11n、Wi-Fi 802.11ac，另外也將OFDMA (正交分頻多重存取)技術用在Wi-Fi 6設計規格，使得無線網路節點能同時對應多人連接存取需求，同時也能確保多人使用情況下的網路穩定性，而在接下來的Wi-Fi 7技術設計也預期扮演重要規格。

Wi-Fi 7將以IEEE 802.11be Extremely High Throughput (EHT)標準打造，將能對應30Gbps以上無線連接速率，並且提供現有Wi-Fi 6約3.6倍傳輸速率，目前市場估計Wi-Fi 7會在2023年11月至2024年5月之間確認正式版本設計，後續才會有實際應用產品問世，並且進入市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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