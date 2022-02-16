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正式完成收購賽靈思 AMD執行長蘇姿丰將身兼總裁、董事長身分

聯合新聞網 / 楊又肇

日前獲得全球各地區監管機構批准，AMD正式對外公告完成自2020年10月27日宣布以350億美元收購賽靈思 (Xilinx)的交易案。

而在賽靈思正式成為AMD一部分後，AMD也進行董事會改組，將由AMD現任總裁、執行長蘇姿丰擔任董事長，而原本賽靈思董事會成員Jon Olson與Elizabeth Vander也會加入AMD董事會，原本擔任AMD董事會董事長的John Caldwell，則會成為獨立董事。

另外，賽靈思總裁暨執行長彭文迪 (Victor Peng)將維持原本總裁身分，並且繼續帶領賽靈思業務團隊發展。

在AMD順利收購賽靈思，並且取得其技術與相關資產後，預期將能進一步強化FPGA可編程邏輯晶片設計能力，同時也有助於超算領域發展，並且能使AMD推動未來資料中心業務成長，更可不再局限於既有x86架構為主的設計發展，進而提高與Intel、NVIDIA等業者競爭能力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘇姿丰

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