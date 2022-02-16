正式完成收購賽靈思 AMD執行長蘇姿丰將身兼總裁、董事長身分
日前獲得全球各地區監管機構批准，AMD正式對外公告完成自2020年10月27日宣布以350億美元收購賽靈思 (Xilinx)的交易案。
而在賽靈思正式成為AMD一部分後，AMD也進行董事會改組，將由AMD現任總裁、執行長蘇姿丰擔任董事長，而原本賽靈思董事會成員Jon Olson與Elizabeth Vander也會加入AMD董事會，原本擔任AMD董事會董事長的John Caldwell，則會成為獨立董事。
另外，賽靈思總裁暨執行長彭文迪 (Victor Peng)將維持原本總裁身分，並且繼續帶領賽靈思業務團隊發展。
在AMD順利收購賽靈思，並且取得其技術與相關資產後，預期將能進一步強化FPGA可編程邏輯晶片設計能力，同時也有助於超算領域發展，並且能使AMD推動未來資料中心業務成長，更可不再局限於既有x86架構為主的設計發展，進而提高與Intel、NVIDIA等業者競爭能力。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
大家夯什麼
▪ 「聽不見噪音只剩人聲」52萬人讚iPhone神奇功能、想使用注意這眉角
▪ 懶人包／《瑪車8》DLC買斷、訂閱制哪個划算？2圖表秒懂…想免錢只有這招
▪ iPhone電池健康度愈來愈低… 蘋果官方4招延續電池壽命、避開這情況
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言