去年因虛擬實境體驗產生保險理賠申請數量增加31%

英國保險業者Aviva指出，去年英國境內因虛擬實境體驗相關事故申請保險理賠數量增加31%，同時從2016年以來因為虛擬實境體驗而產生保險理賠增加比重更高達68%。

Aviva財產及特殊理賠業務總監Kelly Whittington表示，隨著體感遊戲、手機遊戲，甚至指尖陀輪等遊玩體驗盛行，使用者在遊玩過程造成身體受傷、導致物品損壞比例也相對增加，因此也讓意外險等保險理賠情況增加。

而在近年虛擬實境遊玩體驗持續增加，甚至越來越多業者希望透過虛擬實境擴展元宇宙發展，更大幅增加使用者在家因為此類體驗受傷，以及損壞家中物品情況。以Aviva統計數據顯示，與虛擬實境相關理賠申請金額，平均在922美元左右 (將近新台幣2萬6000元)。

因此除了提醒眾人遊玩虛擬實境時，務必注意周遭狀況，並且務必在充足空間下遊玩，同時也建議使用者能在家庭保險項目增加額外損害險，尤其在虛擬實境裝置使用成本越來越親民之下，預期會有更多使用者因為虛擬實境體驗發生意外。

不過，隨著更多人因為虛擬實境體驗造成損害，導致向保險業者申請理賠的情況增加，或許也將促使保險業者調整理賠辦法，或是提高保費，避免使用者刻意利用虛擬實境體驗受傷或造成物品損壞方式申請索賠。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦