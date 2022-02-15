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米哈遊宣布啟用「HoYoverse」品牌 擴展元宇宙市場

聯合新聞網 / 楊又肇

如同其他遊戲業者，推出《原神》、《崩壞3rd》及《未定事件簿》等遊戲的米哈遊 (miHoYo)宣布啟用全新品牌「HoYoverse」，預計以此進軍元宇宙市場。

依照米哈遊說明，「HoYoverse」品牌目標藉由各類娛樂服務，向全球玩家創造、傳遞沉浸式的虛擬世界體驗。

同時，米哈遊也強調除了遊戲作品，更在全球市場提供多種娛樂內容，並且拓展遊戲產品和技術研究上的專業領域，其中包含虛擬形象Lumi、《N0va Desktop》、動畫、漫畫、輕小說和音樂等。

米哈遊共同創辦人暨執行長蔡浩宇表示，成立HoYoverse的使命，是打造一個由內容驅動的宏大虛擬世界，並且融合遊戲、動畫和其它多種娛樂類型內容，並且為玩家提供高自由度和沉浸感。未來將繼續專注於長期營運策略、持續開展技術研究，並在人工智慧、雲端運算和工業化能力建構等方面不斷革新，以確保創造出足夠的內容以滿足全球玩家對虛擬世界體驗的期待。

而米哈遊將透過在蒙特婁、洛杉磯、新加坡、東京和首爾的辦公室開展業務，拓展內容製作、技術研究和發行職能的工作，同時將在全球人才協助下，繼續研究與開發尖端科技，以增強高品質內容生產的實力和產能，從而提升及改善玩家體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動畫 品牌 洛杉磯

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