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中華電信證實與Starlink進行交流 低軌道衛星網路服務今年內不會登台

聯合新聞網 / 楊又肇

中華電信在農曆春節後的第一場線上記者會中，證實在未來網路資源擴展部分積極與Space X旗下衛星連網服務Starlink有諸多交流，但強調目前仍未有具體合作與簽約進度，因此今年確定還不會在台提供服務。

而在日前由全球行動通訊網路測試分析機構Opensignal評價在影視體驗、遊戲體驗、語音應用程序體驗和下載速度體驗方面表現出色，中華電董事長謝繼茂強調去年旗下5G網路用戶滲透率已經達20%，今年目標會放在30%。

不過，對於市場猜測是否因應需求，或是在台灣大哥大、台灣之星合併之後，出現5G網路資費吃到飽費用調降情況，謝繼茂則說明暫時還沒有此類規劃，但是強調會提供更穩健的網路頻寬資源，透過5G、光纖及Wi-Fi三網連接方式提高連接密度，同時也縮減城鄉之間數位落差，並且以此推動更多數位轉型。

而在未來規劃中，中華電信計畫加強雲端IDC數據中心、資安防護，以及藉由5G+AIoT推動各類產業發展，同時也將藉由海底電纜、低軌道衛星與全球接軌，甚至接下來也會積極佈局6G網路技術，讓網路傳輸頻寬提升之下，銜接更多新技術發展機會。

不過，謝繼茂表示目前與Starlink的低軌道衛星連網服務尚未建立合作簽約關係，因此今年內暫時還不會在台提供此類服務，而在5G網路中同樣列為重點技術的毫米波連網服務，現階段主要還是針對企業用戶申請作為內部專網使用，尚未計畫對外開放一般民眾申請。

▲左：中華電董事長謝繼茂，右：中華電總經理郭水義
▲左：中華電董事長謝繼茂，右：中華電總經理郭水義

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

吃到飽 春節 記者會

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