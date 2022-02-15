IKEA計畫以3D列印的植物肉丸吸引更多求職者上門

IKEA過去已經將不少科技技術應用在家具與電器產品，而在食物部分也竭盡心思創新。

依照IKEA日前聲明，將在2025年以前，使旗下餐廳提供以植物為原料製作餐點比重可達50%，其中更計畫以植物肉材質製作經典瑞典肉丸，藉此提供更健康餐點。

甚至，IKEA更計畫透過3D列印方式生產以植物肉材質製作的經典瑞典肉丸，藉此減少過去以人力製作肉丸所產生成本與碳排放量，同時也能使肉丸生產品質維持一致。

但目前IKEA尚未準備將3D列印生產肉丸的方式導入旗下餐廳，目前僅先配合名為「Taste the Future」的招募人才計畫，藉此吸引更多人到IKEA工作，並且能在面試過程品嚐此款以3D列印、植物肉材質製作的肉丸。

IKEA計畫在今年於歐洲釋出超過150個職缺，其中更希望吸引更多科技人才加入，透過創新方式製作未來家具、電器，乃至於適合未來的餐飲。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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