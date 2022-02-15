藍寶堅尼希望以合成燃油盡可能延長傳統燃油車款使用年限

藍寶堅尼執行長Stephan Winkelmann雖然在日前透露將在2024年投入全電驅動車輛發展，同時也說明今年將是最後一年銷售內燃機車款，之後將會以油電混合動力車款作為過渡時期發展，但在稍早接受德國新聞Welt am Sonntag訪談時，則是透露將盡可能在2030年以前持續提供傳統燃油驅動車輛。

依照Stephan Winkelmann的說法，將會透過合成燃料方式讓傳統內燃機引擎車輛使用週期延長。而類似作法，保時捷也同樣計畫藉由合成燃料延長傳統燃油車輛使用時間。

會有這樣的決定，顯然與不少超跑愛好者仍偏好傳統燃油引擎所產生動力，以及透過排氣管所發出聲浪，甚至許多人更偏好傳統燃油車以排檔操作駕駛的體驗有關，使得藍寶堅尼、保時捷等超跑業者在產業逐漸靠向電動車發展趨勢下，依然希望盡可能維持銷售傳統燃油車款。

但如果藍寶堅尼計畫在2030年以前仍維持提供傳統燃油車，勢必將使母公司福斯集團在2030年以前全面發展電動車的計畫受影響，甚至在越來越多國家地區會在2030年以前禁止銷售傳統燃油車款情況下，藍寶堅尼日後能持續銷售燃油車款的市場將會越來越少，甚至僅能在部分支持使用合成燃料的國家使用。

不過，在全球趨勢最終將走向全電車款發展，藍寶堅尼必然還是會轉向全電驅動車款佈局。在先前說法中，Stephan Winkelmann表示已經提撥高達15億歐元資金啟動混合動力車款轉型計畫，預計在2025年至2029年期間全力布局全電驅動車款，而今年將會成為藍寶堅尼最後一年發展傳統內燃機車款，預計從2023年起推動旗下首款油電混合動力車款，並且在2024年全面投入全電驅動車款發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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