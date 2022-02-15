Intel成立客製化運算部門 對應區塊鏈、挖礦加速處理器即將問世

日前已經透露打造挖礦相關產品，更在美國舊金山舉辦的2022年國際固態電路會議議程提及將公布以ASIC (特殊應用積體電路)形式打造、代號Bonanza Mine且對應挖礦需求的低耗電處理器，Intel稍早也宣布成立客製化運算部門 (Custom Compute Group)，藉此佈局區塊鏈應用運算發展。

依照Intel說明，區塊鏈技術將成為未來元宇宙、Web 3.0發展基礎，同時也將顛覆過往儲存、運算，以及進行數位資產交易模式，因此將成為日後發展重心。

但目前用於區塊鏈、加密貨幣等運算的處理器架構，往往產生巨大能源損耗，因此越來越多業者開始佈局低能耗表現的運算方案，而Intel此次成立的客製化運算部門，便是聚焦低能源損耗量運算技術，藉此推動區塊鏈技術應用發展。

相較目前以GPU加速運算方式，Intel標榜旗下新款處理器在每瓦效能運算將能提升1000倍以上。

而新成立的客製化運算部門將歸屬於新成立的加速運算系統及繪圖事業群 (Accelerated Computing Systems and Graphics Group，AXG)，並且由Raja Koduri負責帶領，另外近期也計畫在英國組建工程團隊，預計發展低功耗顯示運算產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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