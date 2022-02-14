根本整人玩具！「反人類鍵盤」誕生 鍵入簡單2行字要花6分鐘
數位科技愈發進步，許多人類日常中頻繁使用的3C產品更是往愈智能、懶人輔助的方向不斷更新。不過，卻有一位外國網友反其道而行，設計出一款「極度不便利」的反人類鍵盤，在社群網站上打出一則簡短的2行字句貼文還需要花費6分鐘。
國外一名自稱「硬體死靈法師」的網友經常腦洞大開，設計許多反進化的創意作品，這次他收集許多鍵盤零件，讓英文字母不規則排序，將它們打散在電路板上，他在推特上隆重地向大家介紹這款反人類鍵盤，令網友看了哭笑不得。
there you go. pic.twitter.com/DdenPv2ryC— foone (@Foone) February 4, 2022
他也發出實測影片，計畫在推特上發文打出簡短的2行字句，卻整整花了6分鐘才能成功完成句子；影片中可以發現，由於鍵盤不規則排列，除了無法按照常規鍵入外，包含像「6」和「9」相似的數字也難在瞬間辨識其差異。
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