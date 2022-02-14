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LINE Pay推新版App 一卡通：用戶服務不受影響

中央社 / 高雄14日電

針對LINE Pay明天將推新版App，一卡通公司強調，用戶服務不受影響，所有用戶仍可在熟悉的LINE App介面，使用一卡通MONEY各項電子支付。另3月底前繳納學雜費等有優惠。

LINE Pay明天推出新版App，一卡通公司今天發布公告強調，一卡通MONEY（原LINE Pay Money）的用戶，相關權益、服務不受影響，所有用戶仍可在熟悉的LINE App介面，使用一卡通MONEY各項電子支付服務，包含付款、轉帳、分攤付款、儲值、提領、生活繳費及乘車碼等。

一卡通公司表示，一卡通MONEY用戶數於2022年已突破455萬，每月儲值總額穩定突破新台幣百億元，每筆交易，都代表用戶對服務的信任，感謝用戶支持。一卡通也會與LINE Pay持續合作，繼續滿足民眾各種支付服務需求。

此外，一卡通MONEY電子支付目前提供繳納學雜費服務遍及全國各縣市，包含部分大專校院、高中職、國中、國小、幼兒園及特教學校等。配合中小學開學，一卡通MONEY也推出繳納學雜費等優惠回饋活動。

一卡通公司發布新聞稿表示，只要3月底前使用一卡通MONEY繳納學雜費，當月累積消費滿3000元，繳學雜費金額可享LINE POINTS的2%點數回饋、每帳戶每月最高100點；累積消費滿1萬元再享一卡通MONEY帳戶儲值金2%回饋，每帳戶每月最高500元。

繳學雜費若使用一卡通MONEY綁定振興五倍券，並已於去年底前領滿回饋金，繳學雜費可再享LINEPOINTS 1%點數回饋、每帳戶每月最高100點。不過活動需要同時開啟一卡通MONEY中的銀行帳戶自動儲值及自動儲值差額功能。

此外，依法規雇主聘用外籍移工員工須繳納的就業安定費，2月底前，雇主只要透過LINE Pay「生活繳費」功能使用一卡通MONEY成功繳納就業安定費，且於活動期間使用一卡通MONEY成功消費3筆（含）以上，並開啟自動儲值與自動儲值交易差額功能，就能得到LINE POINTS 100點的回饋。

一卡通 LINE

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