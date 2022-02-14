HTC官網手機剩「福利品」可買？ 網友不意外：元宇宙才有搞頭

HTC手機曾被譽為台灣之光，然而最近卻發現HTC官網上最新款手機已是去年初發售款，目前僅剩2020年推出的HTC U20 5G福利品上架販售，引發網友熱議。不過，多數人卻不太感到意外，直言HTC早就縮小手機業務，專注於發展元宇宙業務。

從HTC官網發現，目前旗下智慧型手機全新品已下架，只剩下U20 5G 福利品可買，其他陳列介紹的手機如HTC Desire 20+、HTC Desire 20 pro、HTC Desire 19s、HTC Desire 19+和HTC Desire 12s等手機，僅HTC Desire 21 pro 5G手機是去年初在台灣發售，但目前只供福利品可購買。

HTC似乎淡出手機市場引起PTT一陣熱議，但多數網友反而對於HTC這番操作不太感到意外，點出HTC近年來專注發展VR、AR業務，直言「他們認真在轉型衝VR生態鏈」、「搞元宇宙炒題材就賺爛了，誰還跟你出手機」、「不勝唏噓啊！」

HTC從代工起家，後來迅速成長唯一家手機大廠，2008年推出全球第一支Android手機，2011年全球市佔率更高達10.7%，蔚為台灣之光，如今從全台十大手機品牌銷售量市占率排行來看（以2021 Q1資料比較），HTC以1.8%僅佔第七名。 HTC近年來專注發展元宇宙相關業務。圖為旗艦級5K商用VR一體機VIVE Focus 3。圖／HTC提供

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