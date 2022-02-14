通勤族解憂法寶！Google map暗藏小心機 一鍵送你「紅色跑車」

Google map對於通勤族而言絕對是超級加分的好幫手，只要跟著「藍色箭頭」就能找到自己的定位，再跟著路線規劃行駛就能平安抵達目的地。最近就有網友發現Google map的超可愛冷知識，只要2步驟操作便能讓通勤之旅增添繽紛的色彩！

這名網友在Dcard貼出影片，只見他正在使用Google map，但顯示定位的標示並非常見的藍色箭頭，而是一台「紅色小跑車」，透過選單還能選擇其他五顏六色的小汽車作圖標。

原來，只要依循以下步驟就可以把標示定位的箭頭改成小汽車；不過，要特別注意，目前僅有開車模式可以變換定位圖標。一、選擇抵達目的地後，選擇開車模式旁的「開始」鍵進入導航模式；二、進入導航模式後，可見定位以藍色箭頭顯示，點選該箭頭即可變換其他種類的小汽車圖示。

文章曝光後，網友們彷彿發現新大陸，紛紛留言直呼「原來車子可以換！」、「還有綠色的，超可愛！」、「只有汽車才能換，好可惜～」、「快來教我這個原始人怎麼操作」、「希望（圖標）可以有更多選擇」。 有網友發現Google map暗藏可愛小心機。 圖／擷自Google map

商品推薦