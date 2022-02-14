Intel新職缺透露將在英國建立全新工程團隊 預計投入低功耗GPU架構設計
Intel在新職缺內容透露將在英國斯溫頓 (Swindon)建立全新工程團隊，預計投入低功耗GPU架構設計，藉此推動下一代行動運算展。
斯溫頓距離倫敦約90英哩 (約145公里)，與劍橋則距離約125英哩 (約201公里)，因此Intel有可能向總部地點位於劍橋的Arm，以及總部位於金斯蘭利 (Kings Langley)，距離相對也不算遠的Imagination Technologies進行技術人員挖角。
依照Intel釋出職缺顯示，將招募以Intel Xe顯示架構，並且以低功耗設計打造GPU等硬體的工程人員，藉此推動行動運算效能，或許計畫讓輕薄筆電也能在低功耗運作下發揮更高顯示效能。
目前Arm持有Mali顯示架構技術，而Imagination Technologies則擁有PowerVR顯示架構技術，同時也曾與Intel有過合作關係，或許未來Intel也可能透過吸收Imagination Technologies技術人員，藉此提升其處理器顯示效能。
今年初已經透露將在第一季內推出代號Alchemist的桌機顯示卡，並且準備推廣Arc顯示卡品牌，初期將鎖定等同NVIDIA GeForce RTX 3070等級顯示效能，意味將吸引更多主流玩家用戶。而Intel接下來除了還會持續推出代號「Battlemage」、「Celestial」與「Druid」的顯示卡產品，藉此進攻更高接顯示效能市場。
此外，在英國組建鎖定低功耗GPU產品設計的工作團隊，顯然將會持續強化筆電機種顯示效能，不僅將與NVIDIA、AMD於筆電顯示效能市場競爭，更預期在整個處理器應用與蘋果Apple Silicon處理器對抗。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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