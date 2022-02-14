Qualcomm將在歐洲擴展實驗室 推動混合實境成為未來行動運算
Qualcomm宣布將在歐洲擴展混合實境實驗室，預計推動蓬勃發展的擴增實境與虛擬實境應用內容，讓混合實境成為未來行動運算的一部分。
依照說明，在歐洲新增的混合時境實驗室將推動諸如進階手部動作追蹤、手勢控制、3D映射、同時定位與地圖構建 (SLAM)、影像識別，以及包含在地化應用服務與多用戶體驗等技術發展，另外也將透過混合時境開發工具組強化使用者及環境互動追蹤。
目前Qualcomm將先選定歐洲境內6個城市推廣混合時境應用發展，未來將會繼續進駐更多城市地區，並且協助更多在地業者打造更輕便、時尚外觀的虛擬視覺頭戴裝置，結合Snapdragon Spaces混合實境開發平台，藉此將混合實境技術應用在消費者日常生活、零售業、工業製造、企業商務、教育，以及醫療保健等領域。
同時，Qualcomm也預期進一步帶動混合實境技術發展，將能推動新一代行動運算發展，同時更認為混合實境應用將會成為未來重要互動模式。
除了Qualcomm，實際上包含Meta、Facebook、Google、Sony等業者均看好未來虛擬視覺技術應用發展，即便盡可能避談元宇宙應用發展的蘋果，實際上也積極佈局虛擬視覺應用裝置與相關技術，因此即便現階段的虛擬實境、擴增實境應用仍有相當大的進步空間，但不少業者認為此類技術將成為未來互動體驗的發展契機。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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