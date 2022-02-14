與OpenSea抗衡？Salesforce可能計畫打造NFT雲端服務平台
消息指稱，提供客戶關係管理規劃與服務的網路業者Salesforce可能計畫推出NFT平台服務，藉此進軍非同質化代幣應用市場。
CNBC報導指稱，在稍早Salesforce內部業務會議中，共同執行長Marc Benioff與Bret Taylor提及對於NFT趨勢看法，有可能規劃進軍非同質化代幣應用市場。
在相關消息中，更指出Salesforce計畫打造可讓創作者將個人作品上架，並且對外進行交易的雲端服務平台，並且將以Salesforce NFT Cloud為稱，可能比照目前當紅NFT交易平台OpenSea的作法。而此服務平台可能會以獨立形式運作，但也可能與Salesforce旗下服務整合。
不過，Salesforce目前並未對此作任何回應。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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