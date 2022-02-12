Google體系網站傳當機...連YouTube也看不了 鄉民集體崩潰：全掛了！

有鄉民在PTT集體爆卦指出「Google體系的網址都掛了」，包含網站「YouTube」與「Google」約在今（12）日晚間10點左右當機了！

有網友在PTT發文表示使用YouTube到一半卻突然無法連線，接著許多人紛紛推文爆料「Google也進不去」、「Google的全掛」、「剛才想說要進Gmail，結果也掛了」、「好像是Google掛了，導致很多網站都掛了」，但不到5分鐘就有網友表示「修好了」，Google網站疑似短暫出現故障，稍後又恢復正常。

然而，Google晚間為何傳出災情？目前未見官方說法，仍待進一步釐清。 鄉民發現Google體系網站、YouTube都無法連線。 圖／擷自PTT 鄉民發現Google體系網站、YouTube都無法連線。 圖／擷自PTT

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