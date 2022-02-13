Faraday Future合作韓國汽車製造商Myoung Shin 將生產第二款電動車FF 81
去年透過與空殼公司合併方式於紐約掛牌上市，並且說明藉由鴻海MIH生產旗下首款電動車FF 91的Faraday Future，近期對外說明已與韓國汽車製造商Myoung Shin簽訂合約，預計生產第二款電動車FF 81。
在先前說明中，Faraday Future表示定位頂規的FF 91計畫在2022年第一季開始交車，但後續則延期至第三季推出。而FF 81則定位在中階車款，預計在2023年進入量產，而定位入門的FF 71量產時間則定在2024年。
而此次與Myoung Shin合作生產FF 81，預計透過Myoung Shin位於南韓群山的工廠製作，但Faraday Future並未透露預計達成產能規模，僅說明FF 81將鎖定主流市場應用。
另一方面，Faraday Future也說明配合旗下輕資產商業模式與全球混合製造策略，此次與Myoung Shin合作生產之餘，先前也說明與鴻海MIH合作，同時更在加州漢福德透過租賃工廠生產車輛相關產品，接下來更預期在中國地區擴展製造生產據點，藉此推動更大規模電動車發展。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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