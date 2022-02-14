用Amazon Care約健檢、打疫苗 亞馬遜將在美推遠距醫療服務
亞馬遜宣布在美國地區推出名為Amazon Care的遠距醫療服務，預計在今年下旬讓此項服務進駐紐約、舊金山、邁阿密、芝加哥等20個城市。
Amazon Care在2019年以實驗性質於亞馬遜西雅圖總部，以及鄰近地區提供服務，主要是讓亞馬遜員工能以遠距連線方式就醫。而接下來預計在美國境內擴大推行的服務，除了可以透過線上預約看診，並且提供遠距醫療諮詢服務，使用者更可透過此項服務預約各項到府身體檢查，或是接種新型冠狀病毒疫苗等。
由於目前新型冠狀病毒疫情仍帶來明顯影響，因此亞馬遜希望透過此項服務提供更便利的醫療資源，同時也能讓使用者更安心在家取得各類醫療諮詢，並且透過虛實整合方式讓醫療資源能有更大使用效益。
目前亞馬遜已經與Whole Foods、Silicon Labs，以及TrueBlue等業者簽署合作，預計向這些企業提供更便利的遠距醫療服務。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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