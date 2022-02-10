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蘋果VR／AR頭戴裝置真的問世了？「realityOS」作業系統曝光

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了
VR／AR頭戴裝置；此為示意圖，非真實產品。 圖／ingimage
VR／AR頭戴裝置；此為示意圖，非真實產品。 圖／ingimage

多年來，美國 Apple 公司有數千名軟體和硬體工程師在研究一個 ARVR 設備。今天開發者從 App Store 上傳日誌，以及相關原始編碼內容發現「realityOS」的描述，似乎就是蘋果傳聞中的虛擬視覺裝置所對應使用作業系統

蘋果正在進行至少兩個 AR 項目，其中包括一個將於 2022 年底或 2023 年發布的 AR 擴增實境頭盔，然後是一副更時尚的擴增實境眼鏡，將在以後的日子裡推出。

realityOS在源代碼中被提及

據聞「realityOS」是一款 AR/VR 操作系統，將用於傳言中的蘋果混合現實頭戴。這個項目的第一次迭代被認為是一個獨立的頭盔，具有高分辨率的顯示器和 M1 Pro 的可比性能。並提供創新體驗，在 AR 和 VR 模式之間無縫切換。

我們現在看到，隨著硬體越來越接近成為現實，蘋果開放源代碼中更多地提到了「realityOS」–該頭盔將運行的操作系統。

在開放源碼 dyld repo 和 App Store 的上傳日誌中發現了對 realityOS 的引用。也許沒有人感到驚訝，這表明該頭顯將包括一個應用商店，供第三方開發者發布擴增實境和虛擬現實應用體驗。

蘋果對 realityOS 模擬器的提及，這無疑會讓開發者在實際的頭顯硬體廣泛使用之前測試 AR/VR 應用程式時很方便。就像 tvOS 用於 Apple TV 電視盒，macOS 用於 Mac 電腦，watchOS 用於 Apple Watch 手錶一樣，rOS 有望為蘋果 AR 設備提供動力。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 AR VR Apple 作業系統

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