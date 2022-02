汰換華為與中興網通設備 美國電信業者要求56億美元補助

從2020年將華為與中興認定為對美國具國家安全威脅的廠商,並且要求美國境內電信業者禁用這兩家企業提供網通設備,並且提撥經費協助電信業者申請用於更換設備之後,美國聯邦通訊委員會 (FCC)主席Jessica Rosenworcel稍早透露,美國境內電信業者總計提出多達56億美元的申請補助金額。

其實在此之前,就有不少電信業者表示要汰換華為、中興提供網通設備需要花費更高金額,原因在於小型地方電信業者多半採購華為、中興價格相對較低的網通設備,若要更換為其他品牌網通設備的話,則必須額外花費更多資金。

此外,在美國聯邦通訊委員會計畫提撥資金協助電信業者汰換華為與中興網通設備情況下,包含AT&T、Verizon、T-Mobile方面也自然會跟進提出申請,因此也讓申請補助金額累積多達56億美元規模。

而從一開始提出以16億美元資金提供補助,後來則是擴大預估所需經費達18億美元,並且以超過19億美元的經費協助電信業者汰換網通設備,但目前提出申請經費額度明顯超過美國聯邦通訊委員會原本預期數字,因此勢必會透過後續審核刪減申請補助額度。

Jessica Rosenworcel表示將會與美國國會密切合作,藉此確保有足夠資金協助補助地信業者汰換網通設備,並且符合國家安全要求。

We’ve received over 181 applications from carriers who have developed plans to remove and replace equipment in their networks that pose a national security threat. https://t.co/BTIgP6yCT7