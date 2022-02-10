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蘋果收購英國新創AI Music 可能將人工智慧編曲功能應用在音樂產品

聯合新聞網 / 楊又肇

彭博新聞報導指出，蘋果已經收購2016年創立於英國的人工智慧編曲新創業者AI Music，未來可能將其技術應用在Apple Music或Apple Fitness+等服務。

目前AI Music官網已經下架，但從過往資料顯示，這家新創主力在於以人工智慧技術將無版權樂曲重新編輯、客製化創作，藉此打造廣告歌曲、背景音樂、遊戲配樂，或是健身房使用音樂。

不過，蘋果並未對此報導作任何回應。

在相關推測中，預期蘋果將藉由AI Music技術使Apple Music或Apple Fitness+等服務能有不同聆聽體驗，同時也可能將相關技術應用在其他產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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