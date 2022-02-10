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歐洲晶片法將投資超過430億歐元 推動境內晶片產能

聯合新聞網 / 楊又肇

歐盟稍早公布歐洲晶片法案 (EU Chips Act)，將以總計超過430億歐元公共投資與民間投資，推動歐洲境內產製晶片在全球市場佔比成長。

依照歐盟執委會執行副主席暨數位執行委員Margrethe Vestager，以及歐盟負責內部市場業務執行委員Thierry Breton說明，預計在2030年以前讓歐洲境內生產晶片於全球市場佔比以倍數成長。

同時，Thierry Breton也肯定台灣在全球半導體產業的重要性，甚至歐洲境內產業使用的半導體幾乎近半比例都是在台灣生產，而像是台積電等業者更擁有豐富半導體技術資產，因此也希望吸引台積電於歐洲地區設廠，藉此推動歐洲境內晶片生產比重。

近年因為新型冠狀病毒疫情等因素影響，使得多數產業面臨晶片短缺、關鍵元件供貨不足，使得多數產品陷入產能問題，而多數半導體產品更是在台灣地區代工生產，加上台積電、三星等全球主要晶片生產業者均處於中國周遭地區，一旦因為政治、戰爭等因素介入影響，恐怕會造成歐洲地區更多產業因晶片短缺而面臨運作停擺。

類似看法，日前Intel執行長Pat Gelsinger也在呼籲美國政府擴大補助時，提及台積電等全球主要晶片代工業者所處環境會有政治、戰爭影響的潛在風險，因此認為應該協助更多美國境內業者提升在地晶片產能，避免晶片短缺問題影響產業運作。

而另一方面，歐洲晶片法案也希望改善過往歐洲產製晶片競爭能力，希望能進一步與眾多美國晶片業者抗衡。

歐洲晶片法案提出後，依然需要由歐盟成員國與歐洲議會表決通過，但在荷蘭及部分北歐國家持反對意見情況來看，或許仍有一些變數。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

半導體 台積電 歐盟

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