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世上最貴NFT收藏品「無聊猿」市價逾778億 創辦人真實身分曝光

聯合新聞網 / INSIDE
Yuga Labs的Bored Ape Yacht Club編號#8746。圖／佳士得提供
Yuga Labs的Bored Ape Yacht Club編號#8746。圖／佳士得提供

無聊猿（Bored Ape Yacht Club）可說是當今世界上價格最高的NFT收藏品，目前整體市價約28億美元（約778億新台幣），地板價也要28萬美元（約778萬新台幣）起跳。但無聊猿的創辦人真實身份一直成謎，直到最近，外媒BuzzFeed才找到了其中兩位創辦人的真實身份：兩位來自美國佛羅里達州的男子Greg Solano、Wylie Aronow。

BuzzFeed說明是透過搜尋無聊猿所登記公司Yuga Labs的公共商業記錄後找到Solano和Aronow兩人，BuzzFeed發現Yuga Labs的登記地址跟Solano有關，循線下去發現有許多線索顯示Solano與Aronow有關，最後Yuga Labs的執行長Nicole Muniz也向BuzzFeed承認，Solano和Aronow兩位確實是無聊猿的共同創辦人。其中Greg Solano是一位編輯兼書評人，曾跟一位遊戲設計師合著了一本關於魔獸世界的書。

不過相信不少讀者之前就知道了，真正主要繪製出無聊猿的藝術家是27歲的華裔女性Seneca，她受僱於Yuga Labs並畫出猿人的主要臉部輪廓與表情，其他的配件與特色則由他人調整。目前Bored Ape Yacht Club還有兩位共同創辦人身份不明，這兩位是工程師，代號分別是No Sass和Emperor Tomato Ketchup。

在BuzzFeed報導曝光後，Solano和Aronow雖然沒有正面回應，但隨後在Twitter上貼出新圖「Web2 me vs. Web3 me」。與其同時，Yuga Labs傳出正在跟頂尖創投a16z洽談募資，讓估值可能上看40-50億美元（約1112億至1390億新台幣）之間。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

NFT Twitter

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