《元宇宙應用專題3之3》元宇宙還有路要走 技術、法規須強化

喊得震天價響的元宇宙世界正面對技術限制、資安問題與法規管理等三大困境！目前要進入元宇宙中，仍須依靠虛擬實境裝置，而此類裝置都還很笨重、不便攜帶；其次，加密貨幣詐騙事件頻傳，虛擬資產沒有足夠的安全保障；另外，現行法規、稅制是否與元宇宙規則衝突，也成為關注焦點。

技術限制仍須突破

元宇宙經濟模式與NFT、加密貨幣高度相關，但目前產出加密貨幣的「採礦」過程仍會消耗大量電力與運算能力，民眾一窩蜂湧入的「掏礦熱」也造成大量消耗。沒有中央管理的生產使市場容易受到擁幣大戶的影響，導致價格波動相當大，如何維持穩定、可持續的幣值成為一大挑戰。

另外，想投身加入元宇宙世界的民眾就一定得穿戴虛擬實境的裝置，《訪談影片》中，特斯拉創辦人馬斯克就指出，「沒有人會想把螢幕整天綁在腦上」。他更認同，大腦植入晶片的技術，認為長期來看，此技術更能能讓民眾完全融入虛擬現實，但該技術也仍在摸索階段。

目前虛擬實境裝置龍頭Oculus的設備看起來相當笨重，機台幾乎佔據了整張臉的一半；而重視用戶體驗的Apple計畫將於年底推出同時具備虛擬實境與擴增實境的頭戴式裝置，本來有望於今年6月問世，但有消息指出，隨著全球晶片荒、供應鏈問題，推行時間可能再延後至今年年底或明年年初。

去中心化的弊病

《彭博社》報導，元宇宙相關產值可在2024年成長至8千億美元，其中除了有設備、零組件所創造的經濟效應外，藉由區塊鏈技術實現的「虛擬經濟」也相當重要。然而，虛擬經濟想要完全擺脫現實世界仍有許多侷限，也引發不少爭議。

區塊鏈技術標榜著「去中心化」，意味著資產與內容不再是由特定人士所生產或掌握，而是由全體網民共同參與創造的結果。這就表示，中央機構較難對虛擬經濟祭出管制措施，但以民間企業發展為主體將導致民眾的信任程度較低。

此外，許多交易平台、加密貨幣等商業模式安全性保障較低，伴隨著高收益、高風險的商業模式，目前仍沒有足夠的補救措施，導致加密貨幣的詐騙案件頻傳，如去年就傳出北韓駭客從世界各地的交易所竊取高達4億美金的加密貨幣。

法規管理難落實

最後，許多人不禁疑惑，「現行的法規如何落實於元宇宙世界？」因為當Meta、微軟創造出超越國界的元宇宙時，該世界的規範就是由遊戲製造商訂定，而這些遊戲規定卻不一定符合現行的法律規範。

而且，過去科技巨頭在面對利益與道德的兩難時，也曾經交出過不及格的成績單，如臉書曾提供用戶隱私資訊給數據分析公司，而遭不肖業者利用，進而影響美國選舉結果。

而線上交易不免牽涉到賦稅的問題，稅制的目標之一在於維持社會平衡與提供普遍性的福利。美國國家稅務局正考慮向NFT交易課稅，但NFT的實際價值如何計算，預計採用什麼方式計算稅金，都還是問號。「科技始終走在最前頭」，法規、道德如何迎頭趕上，也成為元宇宙世界的一大考驗。





圖說：現行的法規概念是否能落實於元宇宙世界，成為許多人對元宇宙的疑慮。圖為Decentraland遊戲畫面。（網路截圖）

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