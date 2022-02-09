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Qualcomm與法拉利建立賽事合作關係 將贊助F1賽事與電競隊伍

聯合新聞網 / 楊又肇

Qualcomm與法拉利簽署戰略合作，除了將由Qualcomm成為法拉利2022年賽季贊助商，同時也讓法拉利車隊能在賽事中藉由Qualcomm技術提升各類數位化輔助成效，另外也將與法拉利車手學院電競隊伍 (Ferrari Driver Academy，FDA)展開合作。

此項合作將由Qualcomm以數位座艙技術，讓法拉利車隊車輛能藉由數位座艙對應更高速的網路連接與數據傳輸表現，讓車手、車隊能更快掌握車輛狀況，藉此即時做出調整決策，同時也能透過先進輔助駕駛設計確保車手操駕時的人身安全。

另一方面，Qualcomm除了能藉由法拉利車隊使用車輛大量曝光其品牌形象，更可藉由法拉利車隊給人快速印象，藉此串接旗下處理器推動的高速連網使用體驗。而與法拉利車手學院電競隊伍合作，同樣也能宣傳Snapdragon處理器對應快速反應、高速連網的遊戲操作感受。

在此次贊助中，Qualcomm將成為由國際汽車聯盟 (FIA)舉辦2022年F1賽事活動中的法拉利車隊合作夥伴，並且在2月17日預計對外公布的法拉利車隊使用車輛F1-75掛上Snapdragon標誌

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

法拉利 車手 標誌

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