瑞典線上比價服務PriceRunner指控Google濫用搜尋優勢 要求21億歐元賠償

瑞典線上比價服務PriceRunner，稍早以過往Google濫用其搜尋引擎優勢，使其線上搜尋購物服務Google Shopping獲得更大市場優勢為由，要求21億歐元 (約24億美元或新台幣688億元)的賠償金額。

時間要回到2017年時，歐盟以Google Shopping藉由Google Search搜尋引擎服務取得市場優勢，導致歐盟境內在地相同性質服務面臨不公平競爭影響，因此裁定Google違反市場壟斷，並且裁罰24.2億歐元 (約27.7億美元或新台幣770.6億元)罰款。

雖然Google後續提出上訴，但法院在去年11月時將Google上訴駁回，認定Google確實有違反市場壟斷情況。因此，PriceRunner便以此為由，狀告Google Shopping取得市場競爭優勢之後，導致其服務產生明顯影響，因此要求Google必須為此提供賠償。

依照PriceRunner執行長Mikael Lindahl說明，Google藉由旗下搜尋引擎技術在歐洲取得市場優勢，進而將搜尋流量導向自身服務，並且讓自身廣告業務與合作賣家銷售項目得利，甚至還刻意讓消費者誤以為以市場最低價格購買商品，實際上卻花費更高金額，因此認為Google僅以利益為導向，並未站在消費者立場提供服務。

不過，Google方面則表示目前對於歐盟法院裁決結果仍處於上訴階段，並未作進一步回應，但認為裁決內容仍有等待釐清之處。但隨著Google持續上訴情況，PriceRunner向Google提出賠償金額也將持續增加。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦