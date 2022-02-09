歐盟將建立數十億歐元公共投資基金 推動歐洲科技新創產業成長
路透新聞報導，法國財政部長Bruno Le Maire表示著手建立數十億歐元的公共投資基金，藉此推動歐洲科技新創產業發展，並且提高與美國、亞洲跨國企業競爭能力。
依照Bruno Le Maire說明，歐洲若要降低仰賴外國企業技術依賴比重，勢必要更進一步扶植歐洲境內在地科技新創產業。
Bruno Le Maire表示具體細節將在後續與德國財政部長Christian Lindner共同對外說明，其中預計建立10-20項投資基金，每項投資基金至少在10億歐元規模，藉此推動歐洲境內科技新創產業。而德國財政部則在後續聲明表示，將在此基金額外加碼10億歐元經費，希望能藉此帶動更多投資機會押注在歐洲科技新創產業。
在進一步說明中，Bruno Le Maire預期可在2030年以前協助催生至少10家市值規模超過1000億歐元的科技新創。
過去由於歐盟對於國家提供資助基金有相當嚴格控管，加上歐洲境內風險投資基金規模相對較小，使得多數歐洲科技新創均轉向資助金額規模更大的美國基金，同時美國及亞洲地區的風險投資基金在近幾年也持續推動在地科技新創成長，甚至進而拉大美國、亞洲與歐洲科技新創發展差距。
而此次提擬建立數十億歐元的公共投資基金，預期將發揮領頭羊作用，藉此協助歐洲科技新創能取得更多投資機會。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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