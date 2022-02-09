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LINE於日本境內限期測試以LINE Pay服務使用自有加密貨幣LINK

聯合新聞網 / 楊又肇

LINE宣布旗下數位錢包服務LINE Pay將可在日本境內作為自有加密貨幣LINK的支付工具，預計在3月16日至12月26日期間進行試營運，並且能在指定線上商店透過LINE Pay服務，以LINK加密貨幣進行消費。

實際使用模式將比照LINE Points點數，並且免手續費用，但消費使用通路僅限LINE Pay部分線上商店。

而將LINE Pay服務與LINK加密貨幣串接，LINE預期可拓展支付選項、提升便利性，同時也能增加LINK加密貨幣日常使用普及。

LINE Pay未來也計畫開放比特幣、乙太幣等加密資產作為支付選項，同時積極建立區塊鏈業務合作關係，並且讓LINK加密貨幣成為「人人皆可使用的服務」 (Designed For Everyone)，因此將持續致力擴大此加密貨幣日常使用情境，讓加密貨幣等資產使用更為普及。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LINE 比特幣 日本

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