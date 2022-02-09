NVIDIA確定終止天價收購 Arm將恢復公開上市

在相關消息均指稱NVIDIA決定放棄收購Arm之後，NVIDIA稍早終於與Softbank共同發出聲明，證實將終止此筆原本有機會成為半導體業有史以來最大規模的收購案，並且將使Arm恢復公開上市。另一方面，Arm也公布將由智慧財產權產品事業群總裁Rene Haas擔任新執行長，並且加入Arm董事會，而原本在Arm任職達30年之久的現任執行長Simon Segars則將退位，轉為顧問角色。

不過，先前報導指稱Simon Segars從Arm執行長身分退位與推動NVIDIA此筆交易有關，但彭博新聞則指出兩者實際上並無關聯性。

在NVIDIA確定終止收購Arm之後，Softbank與Arm將可保留NVIDIA在初期簽約時預先支付的20億美元，其中將以12.5億美元金額作為未能如其收購時的違約賠償費用。

NVIDIA原訂以400億美元，加上額外提供金額收購Arm，以後續NVIDIA等值股票價格計算，約以660億美元交易，成為半導體有史以來最大規模收購案，而NVIDIA執行長黃仁勳在後續受訪時，更多次強調對此筆收購案有信心完成，並且說明由NVIDIA收購Arm之後，將能催生更大規模運算能力成長。

只是在歐洲及美國監管機構擔心NVIDIA收購Arm之後將形成市場壟斷，同時包含Google、Qualcomm、微軟等業者也紛紛對此交易持反對意見，而中國監管機構也始終未對此收購案表態，使得NVIDIA必須延後原訂完成收購Arm的時程，最終顯然認定無法順利完成交易，因此決定終止收購。

雖然無法順利取得Arm，NVIDIA依然可以透過相同流程向Arm支付專利授權費，藉此取得其CPU架構設計與指令集內容，因此對於NVIDIA日後藉由Arm架構打造CPU產品並不構成影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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