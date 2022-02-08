《元宇宙應用專題3之2》 Meta、微軟搶大餅 佈局元宇宙

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
微軟與Meta兩大科技巨頭都極力搶攻元宇宙市場。（網路截圖）
微軟與Meta兩大科技巨頭都極力搶攻元宇宙市場。（網路截圖）

Meta微軟都極力爭搶元宇宙市場大餅！Meta推行元宇宙遊戲平台「Horizon Worlds」；而微軟則大手筆收購遊戲龍頭「動視暴雪」，但雙方在元宇宙之路都還有重重阻礙，如近期Meta股價重創26%、微軟虛擬實境技術實力疲軟等。Meta未來如何重振投資者信心，微軟如何趕上虛擬實境裝置技術，都是關注焦點。

Meta劍指元宇宙

Meta算是相當早就有元宇宙佈局的科技公司，早於2014年就併購的虛擬實境科技公司Oculus，更於2020年就把虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）部門結合，成立「Facebook Reality Labs」。

目前Meta不僅擁有30億用戶的最大社群網絡，坐擁75%全球VR裝置市場，領先微軟、Google、蘋果等勁敵。此外，Meta 已於美國及加拿大推出元宇宙遊戲「Horizon Worlds」，不過目前為測試階段，內容包括大逃殺、探索城市與坐船休閒三個遊戲模式。

在網路行銷大師維那查克訪談祖克柏的影片中，祖克伯還透露，用戶可以在App上替網路分身「穿金戴銀」，但只能在專屬App上才看得到，不僅限制了使用範圍，也使其價值大打折扣。他指出，平台之間的界線會在元宇宙中消失，如遊戲裡的角色或寶物，也可以透過NFT轉售獲得更高資產價值。

Meta意外慘跌

Meta於2日公布財報，把營收分為兩部分包括臉書、Instagram等的程式家族（Family of Apps，FoA）與專門發展元宇宙的Reality Labs。令人意外的消息是，Reality Labs竟虧損33億美元，連帶影響Meta股價在3日暴跌26.4％，市值蒸發2300億美元，為該公司史上最大的單日跌幅，並出現Meta元宇宙前途堪憂的聲音。

但《Business Insider》 5日報導，Subversive Capital創辦人奧爾巴赫表示，Meta股價重挫，不代表發展元宇宙潛力堪憂。他認為，「這單純只是反映Meta的股東、用戶目前對元宇宙興趣不大。」

微軟收購動視暴雪

除了Meta之外，手握電子遊戲品牌的微軟也似乎有進軍元宇宙遊戲的打算。微軟於1月宣布，以高達687億美元收購坐擁多款遊戲的動視暴雪（Activision Blizzard）。這筆交易成為微軟有史以來最大的收購案，並稱該交易將「為元宇宙打下基礎」。

紐約時報》報導指出，動視暴雪於2004 年發布的角色扮演遊戲「魔獸世界」，就建構了無比龐大的世界觀，讓遊戲玩家通過在線合作完成任務，通過收集物品來增強他們的數位分身。外界推測，微軟併購動視暴雪，是為了得到在遊戲製作上的豐富經驗，成為進軍元宇宙遊戲的基石。

然而，動視暴雪並未製作過虛擬實境的遊戲。同時，微軟開發HoloLens可顯示全息影像，但僅專注於企業和政府機構的應用，而非遊戲體驗。微軟手下的Xbox是僅次於索尼 PlayStation 的遊戲機，但與 PlayStation 不同的是，Xbox 明顯缺席了虛擬現實遊戲領域。上述都可以看出，微軟仍在元宇宙領域處於努力迎頭趕上科技巨頭的階段。

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