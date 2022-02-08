元宇宙遊戲夯 區塊鏈技術神助攻

元宇宙雛形其實早就存在！過去的線上遊戲就能出現過讓玩家創辦「數位分身」，進行互動交流，而科技公司也致力於開發「虛擬實境」裝置，讓遊戲體驗更加真實，隨著區塊鏈技術興起，遊戲NFT讓虛寶搖身一變財富，與現實生活更加緊密。

元宇宙遊戲早存在

元宇宙世界融合了「數位第二人生」與「虛擬現實」兩大趨勢，成為目前最夯的詞語。一家研究公司估計，包括遊戲、虛擬裝置與相關服務，元宇宙產值已於 2020 年超過 490 億美元，預計每年增長 40% 以上。其中，許多元宇宙的成分都已經能在遊戲中略見端倪，可說是元宇宙的雛形。

例如，多數MMORPG（大型多人獻上角色扮演遊戲）就已建構多人在線互動的大型世界觀；另外，像是槍擊遊戲「堡壘之夜」（Fortnite）中，玩家則能累積遊戲中的虛擬貨幣，購買虛擬遊戲中的服飾，精心裝扮自己的虛擬分身等。

而玩家想要更進一步追求身歷其境的感受時，虛擬實境（VR）技術為其中關鍵。各大科技公司也投身進入該領域，例如臉書（後更名為Meta）早於2020年發布最新的虛擬實境耳機Oculus Quest 2；Apple近期公布，將於2022年下半年推出AR/VR 頭戴裝置，預計比現在裝置更加輕薄，效能也更強。

區塊鏈技術加

網路的無遠弗屆、虛擬現實技術進步的雙重加持下，元宇宙變得愈來愈像真實世界，但元宇宙遊戲始終無法將虛擬寶物進行有效變現。儘管目前已經有遊戲交易平台提供將虛擬寶物轉賣給其他玩家的服務，但市場規模卻受到玩家人數、遊戲更新等因素影響，相當不穩定。

然而最新區塊鏈技術加入，使得遊戲資產能夠成為NFT，讓遊戲中的貨幣轉換為現實中流動的現金。

如遊戲Decentraland就是建立於以太坊區塊鏈上的虛擬世界，玩家可以在其中進行自由探索，包括蓋藝廊、辦演唱會等。以太坊是去中心化的公共區塊鏈平台，以太幣則是以太坊的原生加密貨幣，目前以太坊是最多人使用的區塊鏈。

而Decentraland中的每一塊土地都是NFT，隨著玩家的經營，價值也會隨著水漲船高。去年年底，Decentraland 中的黃金地段更以 243 萬美元的高價出售。

台灣也有元宇宙

台灣在元宇宙遊戲亦不落人後，台灣手機遊戲研發商「伽瑪移動」（Gamamobi）於1月宣布推出元宇宙手機遊戲「MetaCity M」，讓玩家在遊戲中採集物資，建設、裝修自己的土地。同時，遊戲將於 1 月 29 日開啟首波土地 NFT 預售活動，第一波預售5千塊土地已售罄，每塊土地NFT價格約為300美金。

而元宇宙遊戲的終極理想一如電影「一級玩家」那樣，結合虛擬實境、即時連線的社群網路，且結合區塊鏈技術，在遊戲中也能進行實際的經濟活動。目前元宇宙遊戲發展仍各有專長，有些仍致力於提供良好的線上互動體驗、有些則想方設法在虛擬實境中脫穎而出、而有些則搭上NFT的投資熱潮。

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