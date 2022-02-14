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被家具耽誤的美食餐廳又出招！IKEA 宜家開發3D列印植物肉丸

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：IKEA
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人潮總不停歇的知名北歐傢俱公司IKEA堪稱是被家具耽誤的美食餐廳，瑞典肉丸更是經典招牌，但隨著將技術創新，IKEA 打算以 3D 列印製作植物肉丸，並且將提供給面試求職者品嚐，體驗創新。

IKEA 計畫宜家餐廳將在 2025 年提供 50% 以植物為主的餐點承諾，其中包括以植物肉丸作為瑞典肉丸的替代品，希望提供更健康的飲食。也因此 IKEA 更進一步想研發 3D 列印植物肉丸，但想品嚐 3D 列印植物肉丸的味道可不是一般人都能吃到，而是只有到 IKEA 面試的求職者才有機會吃到。

據 IKEA 官方新聞稿，IKEA 計畫 2022 年在歐洲釋出 150 多個新職位，有幸獲得面試的求職者將獲得獨特而美味的 3D 列印植物肉丸，希望透過獨特、美味的方式吸引多元化的科技人才到 IKEA 公司工作。

這項求職計畫稱為「Taste the Future 品嚐未來」，為了宣傳招聘活動，IKEA 還特別拍攝宣傳影片，影片從程式碼開始，讓 3D 列印機重現瑞典肉丸的外型、風味。

圖片及資料來源：IKEA
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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

IKEA 求職 面試

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