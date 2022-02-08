一文秒懂GameFi！為何玩遊戲能賺NFT，還月收五萬？

今年，寶可夢新系列「阿爾宙斯」成為玩家間熱門話題，但許多人可能不知道，被稱為「NFT界寶可夢」的「Axie Infinity」遊戲，人氣也驚人。去年中，該平台月收入一度超越全球遊戲冠軍「王者榮耀」！此外，元宇宙遊戲「Sandbox」則締造玩家炒虛擬地產風潮。這個統稱為「GameFi（遊戲化金融）」的新趨勢，到底是什麼？為何它能讓玩家靠遊戲賺NFT，還月收五萬？

當去年至今NFT、元宇宙話題起，許多人質疑這些新趨勢仍虛無飄渺時，不少科技界專家提出的鐵證，就是「GameFi」遊戲化金融已成功。不論是元宇宙最夯地產遊戲「Sandbox」與「Decentraland」；還是引發菲律賓全國民眾瘋打Game兼差的「Axie Infinity」，都是人氣與獲利滿滿的成功案例。

而根據DappRadar統計，在2021年，GameFi 遊戲類型應用就已超過544個，比起前一年的200個可說是暴增，且是每個月都在成長。

為何 GameFi 和元宇宙、NFT息息相關？它的獲利模式怎麼運作？首先要從定義拆解。

GameFi 定義與萌生背景

GameFi 的英文全名為Game Finance，中文譯為遊戲化金融。這概念最早是在2019年，區塊鏈遊戲發行平台Mix Marvel戰略長Mary Ma所提出。

她認為，當傳統遊戲加入了區塊鏈，可以解決一個長期頭痛問題︰玩家花了很多心力在遊戲裡面建設的世界，購買的寶物，不會因為有一天遊戲停止更新關閉，他的努力就消失了。玩家也常因此失望不想再玩遊戲。

她強調，如果玩家在遊戲裡打造的裝備，可以透過鑄成NFT的方式在線上轉賣，就可以流通並創造價值。另外，遊戲業者也能透過發行遊戲專屬的虛幣，來吸引玩家，更能藉此募資把遊戲做得更好。

同時，雖然遊戲寶物在玩家間私下轉賣，以及遊戲公司發幣等做法並不新，只是通常侷限在各家遊戲平台的小世界裡。當區塊鏈生態切入，才能把遊戲寶物，以NFT形式開放在OpenSea上銷售；或將遊戲公司發行的幣上架到幣安、FTX等交易所供更多人交易，甚至提供法幣般可存幣賺利息的服務等，吸引更多人加入，最後形成更開放的虛擬經濟模式。這，就是所謂的遊戲化金融。

GameFi 類遊戲，和傳統手遊三大不同點

因此，遊戲化金融，代表的是許多以往遊戲世界裡存在的資產，都可以更流通的方式來交易。這類 GameFi 新形態遊戲，和傳統線上遊戲不同的三大特色包括了：

1.遊戲平台不再將角色與寶物裝備鎖在自己平台內，願意開放給玩家以NFT形式轉售。這些NFT並非純供收藏，仍具備能讓玩家增強戰力，或吸引網友欣賞以便賺取金流的功用。也因有部分實用價值，促使玩家交易熱絡。

2.遊戲平台鼓勵玩家用「邊玩邊賺（Play to earn）」方式參與遊戲；不過，玩家要參與，通常也必須花錢購買一些初始角色或虛擬資產，才得以進入。

3.通常遊戲平台也會發行自身虛幣，玩家購買此虛幣不但可用此換寶物，也能在許多虛幣交易所上匯兌成其他加密貨幣，或使用來投資等。和使用比特幣或以太幣一樣。

為何這些遊戲在去年，竟比傳統遊戲更成功？舉例來說，第一個在全球走紅的「Axie Infinity」遊戲，就是靠邊玩邊賺理念，吸引了疫情下渴求收入的菲律賓與越南玩家，藉著玩遊戲，把各類寶物NFT轉售給歐美玩家賺取收入，還曾傳出有人月收五萬，也因此讓此遊戲一度人流金流都旺，開創出暢旺的虛擬經濟。

遊戲紅，帶動NFT與虛幣一起漲

例如，「Axie Infinity」相關的遊戲裝備，角色等NFT資產，全系列交易量就曾衝上全球最大交易平台OpenSea第一名。

幣值也大發。據「幣虎」平台數據顯示，該遊戲平台發行的虛幣「AXS」，也從2021年初時1枚可兌僅0.8美元，至去年11月高峰時竟達160美元，暴漲200倍。也曾吸引許多非玩家，只是看好此遊戲就投資持有AXS幣。這些不只玩家獲利，經營遊戲的平台也能藉著發幣大發利市。

不過，隨著幣值升高，由於寶物是依據該幣計價，也讓玩家得取得寶物的入門門檻跟著火速升高。除此之外，由於NFT的手續費是以太幣支付，在以太幣上漲後也讓成本增加，因此讓該遊戲最近出現人氣停滯問題。截自1月28日，Axie幣值也跌至一塊兌47美元。

至於GameFi（遊戲化金融）」新型態經濟，會否繼續發燒？根據知名區塊鏈調查機構Messari認為，因為這個趨勢，已讓許多傳統遊戲業驚覺新商機，並跟進加入，新的一年，還是會有更多這種新型態遊戲出現。未來成長潛力驚人。

而遊戲化金融生態圈也正在蓬勃構建中。據Messari分析，會包括以下五大層面︰遊戲開發工具；支持遊戲的區塊鏈；遊戲發行平台；各類遊戲資產的聚合器；與遊戲開發團隊。未來只要能參與這個生態圈的企業，都可能分得商機大餅。

如何看待參與 GameFi 遊戲？請做三點評估

一般人該如何評估這類「GameFi」遊戲，值得參與或投資其中的虛擬資產嗎？

首先，玩家是遊戲成功的王道，沒有人氣就沒有經濟。該遊戲的玩家活躍度是重要指標。

其次，遊戲相關的NFT資產與發行虛幣，是否仍交易熱絡，也是關鍵指標。這些則可從OpenSea上此遊戲的NFT交易量；「幣虎」等平台數據顯示該幣市值成長狀況來觀察。至於尚未發行的新遊戲，了解團隊資歷相當重要。因為「GameFi」類遊戲也出現過不少詐騙，或創辦團隊捲幣潛逃的惡例。

最後，玩家入門前，更需要具備使用NFT，加密貨幣與線上錢包的基本常識。

GameFi趨勢今年可望繼續壯大，畢竟疫情以來，遊戲產業就是最不受影響的明星行業，用區塊鏈創新還能讓此產業帶來更多機會。但是要實際參加，或投資相關NFT與元宇宙遊戲幣，風險仍大，下手前還是請多研究。

（本文出自2021.2.7《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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