微軟推出個人版Microsoft Lists服務預覽 讓使用者有效率管理行程

微軟稍早宣布推出個人版Microsoft Lists服務預覽，初期僅限20萬人以個人使用微軟帳號登記申請加入測試。

Microsoft Lists是微軟在2020年針對使用Microsoft 365用戶所打造服務，並且與Microsoft Teams功能整合，可協助使用者整理、確認日常待辦事項，但實際上卻進一步與微軟旗下服務深入整合，並且能以更直覺可視圖像、規則與資料統整，協助使用者確認各個待辦事項進度，同時也能因應不同處理進度確認可能產生影響。

以Microsoft Lists實際使用模式來看，更像是針對團隊工作聯繫、協同作業等需求打造，不像Microsoft To Do比較傾向對應個人工作需求。

不過，此次推出個人版Microsoft Lists服務，或許未來有可能進一步取代Microsoft To Do。

而在此次預覽測試內容中，暫時尚未開放iOS或Android平台版本，同時也尚未對應與個人版Microsoft Teams，以及對應小型或個人商家使用的Microsoft Teams版本連動。另外，在預覽期間最多可以建立50個待辦事項，以及2000個為限的關聯項目，同時也僅能對應最大200MB容量大小的檔案、影片及圖像內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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