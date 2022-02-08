東芝確定將公司業務拆分為二 將使半導體在內設備業務拆分獨立

如先前傳聞，東芝 (Toshiba)宣布將旗下業務拆分為二，捨棄原本將業務拆分為三的計畫，另外也確定清理非核心資產—東芝泰格公司 (Toshiba Tec Corporation)，以及東芝開利。

依照東芝說明，將公司業務拆分為二，預期能比原先計畫節省更多成本，同時也能更快完成轉型。

而此次將公司業務拆分為二的作法中，預計將使半導體在內設備業務拆分獨立，至於原本基礎設施業務仍將歸屬東芝，並且繼續持有從原本東芝體系拆分獨立，後續更名為鎧俠的儲存晶片業務相關持股。不過，東芝預計會將鎧俠持股變現，並且將收益反還給股東，至於鎧俠目前則持續尋求公開募股上市 (IPO)的可能性，另一方面也可能與Western Digital洽談合併的可能性。

除了將業務拆分為二，東芝也確定將電子設備公司東芝泰格以非核心業務形式清理，預計在未來2年內將3000億日圓 (約26億美元)過剩資本回饋給股東，但並未說明是否計畫出售東芝泰格。而先前與美國開利合資的東芝開利，則計畫以1000億日圓價格將55%持股轉讓給美國開利，藉此出清空調業務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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