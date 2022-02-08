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愛兒心切爸爸的一封電郵 讓絕版手遊起死回生

聯合新聞網 / 綜合報導
一位爸爸的電郵，讓絕版手遊起死回生。圖／取自kotaku
一位爸爸的電郵，讓絕版手遊起死回生。圖／取自kotaku

英國遊戲開發商Hello Games在電玩《無人深空》（No Man's Sky）聲名大噪前，以第一款手遊《Joe Danger》深受玩家青睞。《Joe Danger》在蘋果手機iOS作業系統升級後絕版多年，日前卻因一位父親的電子郵件起死回生。

Hello Games創始者莫瑞（Sean Murray）表示，他們曾售出超過100萬份的《Joe Danger》，至今仍每週都會收到粉絲的電子郵件。但《無人深空》的成功讓 《Joe Danger》乏人問津，蘋果手機iOS作業系統就淘汰了這款舊遊戲。

雖然玩家能透過Android作業系統或遊戲機玩《Joe Danger》，但蘋果用戶無法跟《Joe Danger》再續前緣，其中包括一名叫傑克（Jack）、患有自閉症的8歲小粉絲。

莫瑞提到傑克的爸爸寫信給他，信中寫道：「自閉症兒童會遇到很多困難，最主要有是社交障礙。而傑克和我透過對電玩的共同興趣建立聯繫，他尤其愛《Joe Danger》這款遊戲，喜歡並蒐藏關於Joe Danger的一切物件。我下班回家，傑克第一句對我說的話常是：『來吧，爸爸，我們去玩《Joe Danger》！』」

傑克的爸爸還說，傑克遇到讓他不適的特定情境時，常會以Joe Danger自我勉勵。傑克在iOS升級後玩不到《Joe Danger》很失望，他的爸爸指出，傑克因為患有自閉症，習慣在同一種設備上打電玩，很難切換到其他設備。

於是傑克的爸爸發了電子郵件給Hello Games請他們幫忙。莫瑞收到信後決定重新製作iOS 15版本的《Joe Danger》。

自閉 社交 手遊

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