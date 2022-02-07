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傳蘋果春季發表會將在3/8舉辦 預計公布iPhone SE 5G、iPad Air與新款Mac

聯合新聞網 / 楊又肇

稍早更新的Power On專欄內容中，彭博新聞記者Mark Gurman表示蘋果預計在3月8日以線上形式舉辦春季發表會活動，而將發表產品會是先前有不少傳聞的新款iPhone SE，以及新款iPad Air，另外更預期揭曉換上M2處理器設計的新款入門定位MacBook Pro，並且更新MacBook Air與入門款iMac機種，而高階款iMac可能會在下半年才會正式推出。

若如Mark Gurman說法，今年蘋果春季發表會依然會選在MWC展期結束之後，但考量目前疫情影響情況下，依然會維持線上形式舉辦。

而新品將會聚焦在此次終於加入5G連網功能的新款iPhone SE，因此名稱或許可能會調整為iPhone SE 5G，但也可能僅維持原本iPhone SE名稱。

硬體規格方面，新款iPhone SE預期仍維持iPhone 8外型設計，因此將會保留Touch ID指紋辨識功能，但處理器將會更換為A15 Bionic規格，同時相機功能也可能比照去年推出的iPhone 13，只是依然不會搭載長焦及超廣角鏡頭，另外是否會額外加入MagSafe磁吸介面也值得關注。

另外預期將揭曉的新品，則包含維持現有外觀，但是採用新款處理器設計的iPad Air，但整體改變預期不會有太大差異，僅以內部規格更新為主。

至於在Mac機種方面，蘋果預期將推出換上M2處理器的入門款MacBook Pro，先前有消息指出可能會跟進採用14吋及16吋MacBook Pro的外型設計，但也可能保留現有外型，僅去除Touch Bar介面，同時可能加入MagSafe磁吸介面與充電器，另外可能不會搭載ProMotion顯示螢幕，藉此與14吋與16吋機種作更明顯區隔。

配合新款MacBook Pro更新，蘋果預期也會推出換上M2處理器的MacBook Air，以及新款Mac mini，至於先前有傳聞的27吋iMac (或是iMac Pro)，預期會在下半年才正式推出。

除了更新硬體，蘋果預期也會更新旗下服務項目，甚至可能公布新款Apple Card服務

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果 MacBook iPhone

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